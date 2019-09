Bonig: «El Consell podría haber utilizado el millón que le perdona a una empresa donde Puig tiene acciones a pagar las deudas de los centros de Día» Isabel Bonig, junto con Pablo Casado, en el acto celebrado en Benidorm. / LP El PP ha arrancado el curso político con la visita de Pablo Casado a Benidorm A. RALLO Valencia Domingo, 8 septiembre 2019, 13:24

El PP ha arrancado el curso político con la visita de Pablo Casado a Benidorm. En un acto que ha reunido a los dirigentes de la formación en la Comunitat, con especial relevancia de Carlos Mazón presidente de la Diputación y al que muchos auguran un prometedor futuro en la política autonómica. El responsable ha subrayado el esfuerzo que se ha hecho desde la provincia, con la Diputación como bastión, para luchar contra algunas de las políticas del Consell y reducir el poder de las corporaciones provinciales. «El Botánico 2 ha doblado el gasto político, más conselleria y más altos cargos y a la vez recortando lo que dijeron que nunca harían». Manzón ha alertado de las amenazas a la Comunitat como la «politización» del trasvase Tajo-Segura y el Júcar Vinalopó con el supuesto «copago». Abordó otros asuntos de actualidad como la tasa turísticas. «No la queremos porque van a fastidiar al sector que más riqueza crea. No y nunca». El dirigente popular ha advertido de la llegada de los inspectores de la lengua. «Ahora el valenciano es un requisito obligatorio», dijo refiriéndose a Dénia. «Vamos a defender la libertad en el uso de la lengua».

La presidenta del PP, Isabel Bonig, también ha tomado la palabra. La dirigente ha lamentado el «daño» que están causando las políticas de la izquierda en la Comunitat. «Sánchez está haciendo lo que mejor hacen: llegar a consensos para destruir». No obstante, cuando están en el Gobierno y buscan construir, «fracasan». Bonig ha criticado el bloqueo que vive el país «con el objetivo de forzar una investidura», porque lo que realmente le importa a Sánchez «es el Falcón y los privilegios de ser presidente». Bonig ha insistido en «los 1.450 millones que son los recortes que Sánchez le ha pedido a Puig y ha criticado «los 330 enchufados del Gobierno de los sillones, en referencia de la Generalitat», además, de los 13.000 valencianos que se han ido «al paro en agosto». También ha aprovechado para explicar cómo Oltra y Puig gestionan la Comunitat con enormes deudas, por ejemplo, de los centros Dia, a los que sigue sin pagar cinco millones de euros. «Los puede sacar de los 17 millones de euros que nos van a costar sus asesores o del millón que le han perdonado a una empresa pública donde el presidente Puig tiene acciones». La lideresa ha recordado cuando el Botánico decía que el PP despilfarraba. También ha querido atizar al presidente de la Generalitat con las investigaciones abiertas a las empresas en la órbita de su hermano por las subvenciones públicas recibidas. «Oltra, ¿usted no alza la voz?», le ha espetado la responsable popular. De igual modo, ha censurado la política educativa del Botánico porque no defiende la libertad de los padres y ha lamentado la pasividad de Ciudadanos en este ámbito. «Ayudadnos a desenmascarar la senda catalanista de Puig».