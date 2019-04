Irene Montero llama a «levantar la voz» en estas elecciones frente a las «cloacas del Estado» 00:58 Irene Montero, en A Coruña. / EFE/Vídeo: Atlas La número dos de Podemos afirma que quieren «el control de los sectores estratégicos, de la economía y decidir cuál es nuestro modo de vida» EUROPA PRESS A Coruña Domingo, 7 abril 2019, 15:36

La candidata al Congreso de Unidas Podemos por Madrid y número dos de Podemos, Irene Montero, ha llamado a los simpatizantes y votantes de esta confluencia a «levantar la voz» para movilizar el voto en estas elecciones generales frente a las «cloacas del Estado» y un «feudalismo moderno», ha dicho sobre el actual sistema económico.

En un acto en A Coruña ante más de medio millar de personas, junto a candidatas y candidatos de En Común-Unidas Podemos, ha reivindicado a esta candidatura como la única capaz de «hacer lo que este país necesita». «Estamos más cerca que nunca de gobernar, que se lo pregunten a Rajoy, a las cloacas del Estado por qué han puesto la maquinaria sucia a funcionar», ha expuesto en un acto en el que, junto a los demás candidatos, ha sido recibida con gritos de 'Sí se puede'.

En su intervención, ha admitido, no obstante, que llegan a estas elecciones en una «situación difícil» por no haber «cumplido» con todas las «expectativas» depositadas en ellos. «Prometimos ir muy deprisa y no eramos conscientes de que no vamos a poder hacer las cosas como queremos y que tendremos que pactar con otros que no las quieren igual», ha añadido sobre las medidas que propone Unidas Podemos.

En su discurso, ha alertado también contra aquellos que quieren a los que apoyan a la formación morada «con la cabeza agachada». Por ello, ha apelado a «levantar la voz, a retomar la palabra» y a hablar de «empleo, de pensiones».

«Hablar de la verdad»

Así, ha dicho que en estas elecciones «toca hablar de la verdad» También ha incidido en la importancia de las mismas para optar por un gobierno que asuma «los retos fundamentales», entre los que ha citado el feminismo, la industrialización, la igualdad, el cambio climático, o «seguir como estamos o ir a peor».

«Es necesario recuperar la tranquilidad, el control de los sectores estratégicos, de la economía y decidir cuál es nuestro modo de vida». «Es necesario una ley que revierta las reformas laborales», ha añadido Montero, quien ha criticado la política de PP y Ciudadanos en materia económica.

«Según el PP y Ciudadanos, se iba a hundir la economía», ha aseverado sobre la subida del salario mínimo y la actualización de las pensiones. «Y llevammos ya unos meses con las pensiones actualizadas y el salario mínimo en 900 euros y no se ha hundido nada», ha recalcado.

«Estructura parapolicial»

Montero ha arremetido también contra las «cloacas del Estado», en alusión al 'caso Villarejo'. «Para ellos, la democracia es que ganen siempre ellos, son capaces de crear una estructura parapolicial, comprar pseudoperiodistas que difunden esas noticias, y ahora se rebela que era todo mentira», ha apuntado sobre las informaciones difundidas en el pasado sobre Podemos.

«Pero ni un solo dueño de comunicación va a abrir una tertulia o diario diciendo 'mentimos, nos equivocamos'», ha lamentado. Frente a esto, ha defendido el trabajo hecho por los diputados de Unidas Podemos en el Congreso.

Por otra parte, Montero ha criticado políticas que llevan, según ha manifestado, a la precariedad en el sistema sanitario público, recordando la labor y las condiciones laborales de las neonatólogas que cuidaron a sus hijos prematuros, o en la población joven, a lo que ha sumado la situación de las pensiones, en referencia a las movilizaciones de los pensionistas.

«En qué hemos mejorado», se ha preguntado sobre las políticas de recortes tras las crisis económica. Por ello, ha afirmado que el actual sistema económico, que ha definido como un «feudalismo moderno», es «incompatible con la vida».

«Es antinosotros y antinosotras», ha asegurado Montero, quien ha criticado el aumento a «niveles brutales» del mercado de lujo y de la concentración de la riqueza. «Para que una minoría gane de forma desorbitada, la mayoría social está condenada a un sistema económico, social y político que permite como mucho vivir o malvivir». En este contexto, ha reivindicado el feminismo como «punta de lanza para democratizar este país» y ha alertado de no caer en estos comicios «en debates artificiales».

Por otra parte, ha hecho una referencia explícita a la situación de empresas del sector energético como Alcoa y Ferroatlántica, tras la reunión con empresas de este sector y de Poligal e Isowat, antes del inicio del acto.

«Nos han dicho que lo privado gestiona mejor y qué han hecho esas empresas, subir la luz, tener un cálculo de la luz opaco; sin control político porque están compinchados con ese poder de las grandes eléctricas».

«Nos hemos gastado 80.000 millones, 15 años de educación, dinero regalado a las constructoras privatizando lo que es público», ha expuesto sobre las concesiones de las autopistas. «Hay gestores, con perdón, de mierda», ha añadido apelando a las políticas en Alemania y en Francia en relación a sectores «estratégicos».