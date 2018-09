Intersindical llama a una movilización «real, masiva, plural y unitaria» por la financiación EP Viernes, 21 septiembre 2018, 00:38

Valencia. Intersindical Valenciana reivindicó ayer una movilización social «real, masiva, plural y unitaria» para «abrir la negociación» de un nuevo modelo de financiación «inmediatamente». «Los valencianos no pueden esperar a la próxima legislatura, es una tarea urgente y necesaria», manifestó el sindicato. Intersindical lamentó que la «infrafinanciación está motivada por el expolio fiscal y la carencia de inversiones que sufre» la Comunitat. Para combatir esta situación, abogó en un comunicado por una «movilización social, sostenida en el tiempo, plural» y que «alcance todo el territorio valenciano y a todas las organizaciones que, de verdad, estén dispuestas a organizarse y luchar para acabar con esta situación histórica».

La organización considera que la «estrategia seguida por algunas entidades y partidos no ha servido para cambiar la situación de expolio, ni para mejorar la financiación ni las inversiones», un hecho que, a su juicio, es «evidente y notorio». Intersindical subrayó que «la situación actual no puede prolongarse más, al condicionar la calidad de vida de los valencianos y también el propio autogobierno», ya que el Consell no dispone de los recursos necesarios para aplicar las «políticas sociales, educativas o sanitarias que hacen falta para avanzar hacia una sociedad cohesionada e igualitaria».

Bajo este prisma, insistió en que, a las «declaraciones, manifiestos, debates» y acciones puntuales, se debe sumar una «programación de movilización, sostenida en el tiempo, real, continua, inclusiva, feminista, igualitaria, plural y diversa, que agrupe a todas las entidades». Todo ello para que se «abra una negociación inmediatamente» con la que la Comunitat «disponga de sus propios recursos», «condonar la deuda histórica y aumentar las inversiones por encima de la media estatal para compensar las discriminaciones sufridas».