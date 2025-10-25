La Inspección detecta contratos irregulares en el ente público de telecomunicaciones del Consell

La Inspección General de Servicios (IGS), departamento dependiente de la Consellería de Justicia, ha elevado un informe donde se señala las irregularidades en la contratación ... de personal en ISTEC, la empresa de telecomunicaciones de la Generalitat. La investigación indica que en la mercantil pública se inició un procedimiento de «novación contractual» (un cambio del contrato ya existente para modificar alguna de sus condiciones esenciales) que incumple «los principios de igualdad, mérito y capacidad» que deben imperar en la función pública valenciana. La IGS también señala que las contrataciones no se ajustan a los acuerdos con los sindicatos sobre la llegada de trabajadores al Sector Público Instrumental.

La Inspección de la Generalitat advierte que «en algún caso, no consta la autorización» de la Conselleria de Hacienda en los años del Botánico, que era la que debía dar el visto bueno «para realizar dichas contrataciones temporales», una autorización obligatoria en cada departamento. La IGS admite que esas incorporaciones quizá se figuraban de manera genérica en la masa salarial que fue autorizada por la Dirección General de Presupuestos el 29 de diciembre de 2023.

Toda esta contratación realizada de un modo que llama la atención a la IGS por considerar que son «circunstancias» que «podrían afectar a la regularidad de los contratos». No obstante, no se ha acreditado «la concurrencia de infracción disciplinaria susceptible de reproche a la fecha de finalización de la investigación».

En cualquier caso, desde la Inspección se advierte además que la incorporación de personal a ISTEC «se está realizando de manera lenta». En octubre de 2024 contaban con 33 personas en plantilla, a pesar de que ya en 2020 se disponía de una relación de puestos de trabajo aprobada de 70 plazas, lo que representaban una masa salarial aprobada de 2.543.531 euros.

«Independientemente de que se hayan ido proponiendo modificaciones (sujetas a un largo proceso de aprobación, algunas de ellas aún pendientes), los servicios públicos a prestar por la empresa como medio propio de la Generalitat se han incrementado con mucha rapidez», advierte la IGS.

Para entender el modo en que la actividad de ISTEC se ha incrementado solo hace falta comprobar un dato. El volumen de negocio de la mercantil pública de la Generalitat ha pasado de 781.050 euros en 2020 a 11.602.687,61 euros en 2024. El incremento es de un 1385% en cuatro años.

«Esto sería una razón de peso para replantear el modelo de gestión de recursos humanos actual, que no ha permitido una cobertura ágil de los puestos de trabajo aprobados», advierten desde la Inspección de Servicio de la Generalitat.

Los responsables de la IGS recomiendan que el funcionamiento de la empresa de telecomunicaciones de la Generalitat se aborde «con los órganos directivos competentes en materia de Sector Público y Hacienda», en relación a la conselleria que lidera Ruth Merino, a la que se insta a actuar «con el fin de agilizar todos los trámites pendientes e impulsar los procesos de incorporación de personal estable de una manera más ágil y conforme al marco jurídico vigente».

Igualmente, la Inspección también recomienda que la empresa se sume al convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Generalitat. Además, desde la IGS se insta a la aprobación del protocolo o instrucciones internas que garanticen la publicidad, objetividad, mérito, capacidad e igualdad en la selección, «pudiendo basarse en algún modelo facilitado por el órgano directivo competente en materia de sector público».

Preguntada la Conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino y a la que se alude directamente en el informe de la Inspección General de Servicio, la respuesta ha sido que «efectivamente, ya se ha abordado el asunto con el órgano directivo y el ISTEC planteará al consejo una propuesta de mejora».