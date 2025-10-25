Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, en un acto vinculado a Istec. GVA

La Inspección detecta contratos irregulares en el ente público de telecomunicaciones del Consell

La IGS alerta de que el Botánico creó Istec con una plantilla incorporada al margen de los principios de mérito, igualdad y capacidad para trabajar en una empresa que crece más del 1300% desde 2020

Burguera

Sábado, 25 de octubre 2025, 01:20

Comenta

La Inspección General de Servicios (IGS), departamento dependiente de la Consellería de Justicia, ha elevado un informe donde se señala las irregularidades en la contratación ... de personal en ISTEC, la empresa de telecomunicaciones de la Generalitat. La investigación indica que en la mercantil pública se inició un procedimiento de «novación contractual» (un cambio del contrato ya existente para modificar alguna de sus condiciones esenciales) que incumple «los principios de igualdad, mérito y capacidad» que deben imperar en la función pública valenciana. La IGS también señala que las contrataciones no se ajustan a los acuerdos con los sindicatos sobre la llegada de trabajadores al Sector Público Instrumental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  2. 2 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  3. 3

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  4. 4

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  5. 5 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7

    La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón
  8. 8 Acuerdan el internamiento del menor que acuchilló en el cuello a otro en Valencia
  9. 9

    El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
  10. 10 La polémica y taquillera película que se emite este viernes gratis en televisión: «Una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Inspección detecta contratos irregulares en el ente público de telecomunicaciones del Consell

La Inspección detecta contratos irregulares en el ente público de telecomunicaciones del Consell