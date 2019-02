Cs insiste en su reprobación a Morera pero no se debatirá en el próximo pleno

Valencia. Ciudadanos insistió ayer en su propuesta para reprobar al presidente de Les Corts, Enric Morera, pero según fuentes de la institución, ningún representante de la formación ha pedido en la junta de portavoces de este martes llevar este tema al próximo pleno.

La portavoz adjunta de Ciudadanos Mercedes Ventura explicó que este tema «no se ha tratado» en la junta pero que su grupo tiene la intención de «empujar» la tramitación de la propuesta de reprobación. Fuentes de la formación explicaron después que no han podido incluirla «porque el Botànic dijo que no se podían incluir proposiciones no de ley (PNL)» en el pleno de la semana que viene: «No había posibilidad de PNL en el orden del día que impone el Botànic».

Desde Les Corts señalaron que «después de que el presidente haya mostrado su disposición a que se trate lo antes posible» esa petición «ni en el transcurso de la Mesa ni de la Junta ningún representante de Ciudadanos manifestó su voluntad de activarla y así incluirla en el orden del día del próximo pleno, aunque no haya habido ningún impedimento ni manifestación contraria a esa tramitación». Asimismo, indicaron que Ciudadanos ha retirado su anterior propuesta de reprobación a Morera, presentada a finales de octubre de 2018, que no fue activada y que ahora ha sido sustituida por la presentada el pasado viernes, en la que pide la reprobación por «vulnerar el derecho a la libertad de expresión de quien piensa diferente».

Ciudadanos le reprocha su «apoyo público» a los políticos catalanes presos y haber «imputado un delito de odio» al diputado del partido naranja y candidato a las primarias autonómicas, Toni Cantó. Ante esta solicitud, Enric Morera respondió que está dispuesto a que se tramite la reprobación de forma urgente para poder «defenderse de unas acusaciones falsas».