Otro informe de la Intervención certifica que Rius fraccionó contratos del MuVIM Xavier Rius, portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia. / Irene Marsilla El órgano auditor considera que por la periodicidad, duración e importe debió utilizarse un procedimiento abierto A. RALLO VALENCIA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:34

Los contratos de los guías del MuVIM amenazan con complicar la situación judicial del diputado de Compromís, Xavier Rius. Un nuevo informe de la Intervención de la Diputación, que completa un dictamen anterior del mismo órgano, concluye que hubo fraccionamiento y los servicios se debieron adjudicar por el procedimiento abierto.

Los guías bajo sospecha desarrollaban su trabajo para la exposición permanente del MuVIM 'La aventura del pensamiento'. La Intervención explica que cada uno de estos contratos, de manera individualizada, es un contrato menor porque no sobrepasa los 18.000 euros. Ahora bien, aclara que existe una «unidad de objeto» y subrayan el «carácter periódico y repetitivo» y la cuantía de los servicios. Todas estas circunstancias hacen «incompatible» el recurso al contrato menor, que no puede tener una duración superior al año. El dosier de la Intervención detalla que estos servicios deberían haberse adjudicado por el procedimiento abierto, restringido o negociado. En conclusión, el uso que hizo el diputado de Cultura supone un fraccionamiento.

Ahora será durante la instrucción cuando se deba resolver si ese fraccionamiento constituye o no un delito. No siempre esta práctica, la del fraccionamiento, se considera delictiva. Asunto diferente es que sea una irregularidad administrativa, pero se exige un plus para que esta actuación genere responsabilidad penal. Por ejemplo, las diligencias prejudiciales abiertas a Mónica Oltra por el abuso del contrato menor terminaron archivándose. De igual modo, otro supuesto fraccionamiento de la exgerente de FGV Marisa Gracia también se sobreseyó tras un informe de la Intervención de la Generalitat.

En la causa contra Rius, que parte de una denuncia del Partido Popular, constan ya dos informes contrarios a la gestión del diputado de la coalición nacionalista. Este último dictamen fue encargado por el juez el pasado mes de junio. En concreto, solicitaba aclaraciones sobre si esos servicios están sujetos a la Ley del Contrato del Sector Público, si se ajustaban a los requisitos del contrato menor y, finalmente, si se fraccionó el servicio.

LAS PROVINCIAS ha informado ya de la actuación del responsable de Compromís con los guías, que se contratan a través de la empresa Somnis. Pero comienzan a alternarse las facturas por ese mismo servicio a nombre de los dueños de la firma, pero a título personal. Así, se contrataba durante unos periodos a Somnis y en otras ocasiones a sus administradores, si bien el servicio era el mismo, situación que se produjo a lo largo de dos años y, en este periodo de tiempo, coincidió durante meses la contratación de uno de los administradores mientras su hermano era asesor de Rius. Esta situación, finalmente con el familiar del adjudicatario fuera de la Diputación, se prolongó hasta 2017, siempre a través de contratos menores al límite de la cantidad legal que permite adjudicarlos sin concurrencia pública. Cuando se realizó un concurso público al que se presentó Somnis, la mercantil quedó la quinta de las seis empresas presentadas.

El diputado de Compromís se encuentra ya investigado por estos hechos. Además, podría verse salpicado también por la contratación de unos catálogos meses después de haberse impreso por parte de la empresa que posteriormente, de manera oficial, recibió el encargo, sin concurso público.