Los independientes se borran de la política Manuel Broseta. / efe La incertidumbre sobre la carrera profesional y la escasa remuneración frenan el desembarco en la actividad pública JC. F. M. VALENCIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:35

El prestigioso abogado valenciano Manuel Broseta reaccionó de inmediato tras conocer que el PP le había incluido en una encuesta de posibles candidatos a la alcaldía de Valencia. Y lo hizo para negar que esté interesado en entrar en política, además de subrayar que nadie de ese partido se había puesto en contacto con él siquiera para consultarle la decisión de incorporarle a ese sondeo. Días atrás, el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, dio un portazo a los negociadores del PSPV que le sondeaban para que encabezara la lista de ese partido a la capital alicantina.

Los partidos gustan de incorporar a profesionales de prestigio en sus candidaturas electorales. Son guiños a la sociedad civil, que percibe así que las formaciones políticas no son guetos. Y desde luego, buscan atraer el apoyo de indecisos o de votantes que puedan sentir se atraidos por referentes que decidan dar el salto a la actividad política.

El caso de Broseta, como el de Palomar, ejemplifica no obstante las dificultades, probablemente cada vez mayores, que las formaciones políticas encuentran para situar a independientes en sus candidaturas. Las razones de este divorcio son variadas. Pero algunos de esos independientes tentados para formar parte de la primera línea de la actividad política señalan que el análisis profesional, personal y económico que hay que hacer de este tipo de propuestas suele llevar, en muchos casos, a rechazarlas.

«Uno no tiene ganas de meter a su familia en líos», señala un profesional tentado por la política

Los partidos suelen fijarse en referentes públicos o profesionales de prestigio contrastado. Expertos que cuentan con una trayectoria de éxito y, generalmente, con una remuneración ya de por sí atractiva. «¿Quién se deja un horizonte profesional de éxito para entrar en política?», se pregunta uno de esos profesionales. «Lo que tienes que ganar suele ser mucho menos que lo que tienes que perder si das ese paso», añade. Formar parte de un proyecto político se termina convirtiendo en una identificación pública -la adscripción ideológica- que no concluye con el final de la actividad política. «Hay que estar preparado también para eso», se señala.

La actividad política, el constante rifirrafe con el resto de partidos, las batallas que superan la gestión pública y entran en el terreno de lo personal, son razones que no ayudan a dar el paso. «Uno no tiene ganas de meter a su familia en no se sabe bien qué lios», ratifica otra fuente.

En la decisión de los profesionales sin afiliación política pesa también, cómo no, el sueldo. Haber hecho batalla de la discusión sobre la remuneración de los cargos públicos ha obligado a los partidos a situar los sueldos «muy por debajo de lo que obligarían las responsabilidades que ocupan. Para convertirse en diputado, concejal o director general cobrando la mitad que en tu actividad privada hay que tener una gran vocación de servicio público», se señala.

Otra fuente apunta a que lo que viene ocurriendo las últimas semanas con el Gobierno de Pedro Sánchez, con un «examen con lupa» de la vida de cada ministro, «tampoco ayuda a entrar en política». Si además el horizonte político de la formación que te hace la oferta tampoco es la idónea, las dificultades pueden hacerse insalvables.