La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir

El día que Pedro Sánchez comparecía en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, y sólo 24 horas después de los abucheos ... recibidos en el funeral de Estado por las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón abrió un melón, el de las dudas sobre su futuro político más inmediato, que a duras penas consiguió cerrar después con otra intervención. El presidente valenciano, en una declaración a los medios, ha admitido este jueves que estaba en una «reflexión» tras escuchar a las víctimas arremeter contra su persona y «hacerse cargo del día de ayer». Y a continuación, ha anunciado una «comparecencia en los próximos días».

Las palabras de Mazón, entendidas por muchos como un resbalón, han encendido todas las alarmas, incluidas las del Palau de la Generalitat. Porque unir la línea de puntos dejada por el president sugería que adoptaría una decisión de algún tipo, quizá la renuncia al cargo, y con cierta celeridad. De hecho, poco después, y para tratar de arreglarlo, se aclaraba que esa comparecencia hacía referencia a su comparecencia en las comisiones de investigación por la dana. La primera, el 17 de noviembre en el Congreso de los Diputados (la que debe protagonizar en Les Corts sigue sin fecha). Y que la dimisión no está en la hoja de ruta.

Pero la presión sobre el jefe del Consell es evidente y cada vez mayor. La dirección nacional del PP evitó hacer este jueves comentarios sobre la situación del líder del PP valenciano y su continuidad en el cargo, con el empeño razonable de no quitar el foco de la comparecencia de Sánchez en el Senado sobre el caso Koldo. Pero la gravedad de lo ocurrido en el acto de reconocimiento de las víctimas y la contundencia de los insultos al presidente valenciano no pasa inadvertida. Ese es el motivo por el que el anuncio de una comparecencia del president disparó las especulaciones.

Génova guarda silencio tras los abucheos a Mazón para no quitar el foco de la comparecencia de Sánchez en el Senado

Sin embargo, Presidencia de la Generalitat asegura mantener la hoja de ruta y que la reflexión del jefe del Consell no conduce a su renuncia al cargo. Mazón mantiene para la semana que viene su intención de acometer la remodelación del Consell forzada por la salida de Gan Pampols. Y su equipo asegura que la prioridad sigue y seguirá siendo impulsar la reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada de hace un año.

El equipo del dirigente popular descontaba que se iban a producir situaciones como la que tuvieron lugar la tarde del jueves en el Museo de las Ciencias. Octubre se identificaba cómo el mes más complicado, tanto por la conmemoración del primer aniversario de la riada, con algunas de las asociaciones de víctimas claramente posicionadas en contra de su presencia en ese acto, como por lo que hubiera podido ocurrir en la procesión cívica del 9 d'Octubre, finalmente suspendida. Aún así, saber lo que podía ocurrir es una cosa, y vivirlo en primera persona es otra. La cara del jefe del Consell reflejó en distintos momentos la complicada situación que le tocó soportar.

¿Y entonces? El escenario sobre el que se mueve el dirigente popular no ha sufrido demasiadas variaciones. Por una parte, la instrucción de la jueza de Catarroja y su decidida voluntad de poner el foco en el president de la Generalitat, al que ha invitado en varias ocasiones a declarar en calidad de imputado, constituye una espada de Damocles sobre el futuro del jefe del Consell, que en el caso de dejar su escaño podría ser inmediatamente imputado por la jueza.

Por otra, el convencimiento de que la presión para que deje el cargo no va a parar, de la misma forma que en el mes de noviembre de 2024 la presión para que abandonara se elevó hasta el punto de que varias cámaras de televisión hicieran guardia a diario a las puertas del Palau de la Generalitat. Este jueves, una televisión sobreimpresionaba el rótulo 'Mazón, ¿a punto de dimitir?' a pesar de que varios medios ya avanzaban que el president descartaba tomar esa decisión.

Y por último, Núñez Feijóo. El líder nacional del PP pudo comprobar el miércoles en directo el malestar de algunas víctimas con el jefe del Consell. La dirección nacional de los populares guarda silencio, incómoda con la situación del barón valenciano, pero a la expectativa de novedades. La calle Génova se niega a abordar debates como el futuro del president o el cartel electoral de los populares para 2027, aunque algunos medios dan por hecho que cualquier decisión que se adopte pasará por un acuerdo con el dirigente valenciano.

El PSOE, a «sacar rédito»

El único dirigente nacional de los populares que se pronunció sobre Mazón fue el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que manifestó este que Mazón está «al frente de la recuperación, pese a quien pese», mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez sólo se ha dedicado a hacer «política» e intentar «sacar rédito electoral» de la catástrofe. Preguntado si cree que Mazón debería dimitir, señaló que el presidente valenciano «tiene una tarea importante por delante, que es recuperar todos los daños que se produjeron».

La decisión que adopte la dirección nacional de los populares puede ser determinante para el dirigente valenciano. La habitual reunión de los lunes del comité de dirección presidido por Feijóo parece haberse instalado en una situación límite. Y además, coincidirá con la comparecencia ante la jueza de Catarroja de Maribel Vilaplana, la periodista que comió el 29 de octubre de 2024 con Mazón en El Ventorro y a la que, según ha admitido la Generalitat, el president acompañó al párking en el que tenía estacionado su vehículo, justo cuando la riada inundaba ya varias localidades de la Comunitat.

Mazón ha acudido este jueves a la presentación del plan de actuaciones 2026-2030 de FGV junto al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y el gerente de FGV, Alfonso Novo. Y para el fin de semana, el president acabará de perfilar los cambios en el Gobierno valenciano que pretende ejecutar la próxima semana. Eso sí, el lunes vuelve a estar marcado en rojo por esa declaración de Vilaplana, y por lo que pueda contarle a la jueza sobre su comida con el jefe del Consell. En la carta que hizo pública hace varias semanas, Vilaplana explicó que había visto cómo Mazón recibía una serie de llamadas durante en el tiempo que se prolongó esa comida, y que ya coincidían con algunas de las horas más duras de la dana. La periodista también aseguró que Mazón no le había comentado el contenido de esas llamadas ni le pareció especialmente preocupado por su contenido.

Pero el foco está puesto en las últimas fechas en el tiempo que transcurrió entre el final de esa comida y la llegada de Mazón al Cecopi a las 20.28 horas. Y más en concreto, entre dos de las llamadas que realizó el president de la Generalitat, entre las 18.57 y las 19.34 horas. 37 minutos sin realizar ninguna llamada, después de haber realizado ocho en la hora inmediatamente posterior, y otras tantas a continuación.

La defensa de Abascal

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, tachó de «repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer (por el miércoles) Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez!, el indulto de Pedro Sánchez». «De ninguna manera nos vamos a sumar al linchamiento que patrocina el mafioso de la Moncloa», al que consideró «primer y principal responsable, por acción y por omisión, de la tragedia de Valencia». Abascal señaló que ante este linchamiento a Mazón, «qué pena y qué vergüenza contemplar a todos los suyos atemorizados ante Sánchez, incluso algunos de ellos sumándose al linchamiento».