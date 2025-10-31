Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, en la presentación del plan de inversiones de FGV. JL Bort

La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir

El president anuncia una «reflexión» tras los abucheos en el funeral de Estado, pero mantiene su hoja de ruta

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:37

Comenta

El día que Pedro Sánchez comparecía en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, y sólo 24 horas después de los abucheos ... recibidos en el funeral de Estado por las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón abrió un melón, el de las dudas sobre su futuro político más inmediato, que a duras penas consiguió cerrar después con otra intervención. El presidente valenciano, en una declaración a los medios, ha admitido este jueves que estaba en una «reflexión» tras escuchar a las víctimas arremeter contra su persona y «hacerse cargo del día de ayer». Y a continuación, ha anunciado una «comparecencia en los próximos días».

