Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven

Un tribunal admite que el segundo agente pudo encubrir al compañero que apretó el gatillo en un operativo antidroga en el centro de Madrid

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

La causa abierta en un juzgado de Madrid por la muerte a tiros de Johan Andrés Murillo, ciudadano español originario de Colombia, da un salto ... más. Ya son dos los policías de la unidad central antidroga investigados por el homicidio de este joven de 26 años el pasado 29 de enero, cuando recibió un disparo en el pecho en el número 16 de la calle Sinesio Delgado, uno de los ejes viales del noroeste de la ciudad.

