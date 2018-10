Iglesias se reúne hoy con Junqueras en la cárcel después de comer Pablo Iglesias. / Efe Abordarán la situación de los políticos catalanes presos, pero el líder de Podemos también tratará de sumar el apoyo de la formación independentista a los Presupuestos COLPISA / AGENCIAS Madrid Viernes, 19 octubre 2018, 09:51

La reunión que mantendrán este viernes el diputado y secretario general de Podemos con el líder de ERC, Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners (Barcelona) tendrá lugar después de comer en una sala sin cristal y sin límite de tiempo, tal como ocurre con todas las autoridades que piden visitar a un preso en una prisión catalana.

Según ha asegurado el líder del partido morado en declaraciones a Antena 3, acudirá a ese encuentro acompañado por la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, y con el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens, y su objetivo será escuchar lo que tenga que decir el líder de ERC, aunque también intentará hablar de «política» y de «futuro», lo que en este momento pasa por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este jueves se conoció que el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, y el portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardà, también participarán en la reunión.

Iglesias ha insistido en que no acude a este encuentro como representante del Gobierno, sino como líder de Unidos Podemos. En este sentido, ha defendido la necesidad de normalizar el diálogo entre las formaciones políticas. Ante la polémica generada por el encuentro, El PSOE se vio obligado ayer a desmarcarse de la visita. La 'número dos' del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, aseguró desconocer «de lo que va a hablar el señor Iglesias con el señor Junqueras», si bien quiso dejar claro que «donde se pactan y se negocian los Presupuestos es en el Congreso de los Diputados con el resto de fuerzas parlamentarias».

El líder de Podemos ha pedido varias veces la libertad de Junqueras y del resto de soberanistas que siguen en prisión preventiva por la causa del proceso soberanista, pero también ha asegurado que la situación de los presos no debe condicionar la aprobación de los Presupuestos, para lo cual hacen falta los apoyos de ERC, PDeCAT, PNV y Compromís.

Visita de una autoridad

Fuentes penitenciarias han explicado que la petición de visita la cursa la autoridad -en este caso un diputado en el Congreso-, que es quien tiene la potestad, y que por esa condición no forma parte del régimen habitual de visitas del preso, sino que es un derecho de la propia autoridad.

El encuentro se realizará, como ocurre siempre que autoridades visitan a presos, en una sala sin cristal y no tiene un límite de tiempo, aunque sí una condición: no alterar el horario regimental del centro penitenciario, ya que no se pueden saltar las horas de desayuno, almuerzo, cena ni otras actividades.

A este respecto, Iglesias reveló este jueves que fue el propio Junqueras, quien solicitó una reunión entre ambos para hablar de «política en general».