Las heridas abiertas en el PP valenciano

El PP valenciano cuenta con casi 100.000 afiliados en la Comunitat Valenciana y es una de las organizaciones regionales del PP con más ... tamaño. Ha gobernado la Generalitat durante 22 de los últimos 30 años y entre sus fortalezas se encuentra, precisamente, el de haber sabido conciliar intereses y discrepancias internas para que la ciudadanía les percibiera como un partido cohesionado.

Es verdad que no ha sido siempre así. La marcha de Eduardo Zaplana a Madrid, nombrado ministro por José María Aznar en 2002, y la designación de Francisco Camps como candidato a la Generalitat en 2003 dio lugar a una lucha sin disimulo entre los partidarios del primero y el entorno del segundo. Una suerte de pulso entre el PP de Alicante y el de Valencia -no se puede generalizar en términos geográficos pero sí que ofrece una imagen aproximada-, en el que zaplanistas y campistas pugnaron por el control del partido hasta que, como cabía esperar, el sucesor, que era el que se había quedado con el poder en la Generalitat -y la firma en el Diario Oficial- se impuso.

El PP de Alicante, como el de Valencia o el de Castellón, representa una organización con sus propias peculiaridades, de la misma manera que sucede en otros partidos. Carlos Mazón ha venido liderando hasta su dimisión como president de la Generalitat ese PP alicantino que, de la mano de Pablo Casado y Teo García Egea, se hizo con las riendas de la dirección regional tras desbancar a Isabel Bonig.

Brecha clara

La novedad, en esta ocasión, es la claridad con la que se ha manifestado esa brecha en el partido. La reunión mantenida la semana pasada por el secretario general de los populares, Juanfran Pérez Llorca, con los tres presidentes provinciales, Vicent Mompó (Valencia), Toni Pérez (Alicante), y Marta Barrachina (Castellón) destapó una jugada que ha resultado ser una operación dirigida a bloquear el intento de la dirección nacional del PP para situar al frente del partido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Una convocatoria de la mano del propio Mazón, de la que salió el nombre de Mompó como aspirante al liderazgo del partido, y que ha dado lugar al proceso para elegir nuevo presidente de la Generalitat, con el propio Pérez Llorca como principal aspirante.

El movimiento de la dirección regional y los presidentes provinciales cogió con el pie cambiado a la calle Génova. Núñez Feijoo ha venido contemplando, y así se lo ha trasladado a quien lo ha querido escuchar, que la alcaldesa de Valencia era sin ninguna duda la mejor electoral posible como alternativa a Mazón.

Otra cosa es su relación con Vox, escasamente fluida, y la dificultad de encontrar un cartel de garantías para la alcaldía de Valencia. Esos factores, y la propa voluntad personal expresada por Catalá de continuar su mandato al frente del cap i casal son los que han condicionado el desenlace de este proceso.

Pero el movimiento de Pérez Llorca y los barones provinciales ha tenido sus consecuencias. El número dos de Feijóo, Miguel Tellado, y el secretario general de los populares valencianos tuvieron un duro intercambio de pareceres el pasado fin de semana a la vista del movimiento en el seno del PP valenciano.

El papel de la cúpula del PPCV

La cúpula del partido en la Comunitat llevaba tiempo reivindicando para el PPCV un papel en la designación del sucesor de Mazón. La organización valenciana, consciente del deterioro de la imagen del president, pero de la mano de él, venía trabajando desde hace tiempo en la posibilidad de que la remontada de la imagen política de Mazón tras la dana del 29 de octubre de 2024 no fuera posible. Y aunque después del verano se consideraba que existían mimbres como para poder aspirar a acabar la legislatura e incluso presentarse a la reeelección -como él mismo reconoció en una entrevista con este diario a principios del mes de octubre- el funeral de Estado, las manifestaciones en su contra y el giro en la defensa de la exconsellera Salomé Pradas le obligaron a ababdonar.

El PP valenciano trabajaba en esa posibilidad, consciente de que no hacerlo suponía dejar abierta la puerta a que la decisión la adoptara la calle Génova. Entre otras razones, apuntan las fuentes consultadas por este diario, porque los dirigentes del PPCV eran conocedores de que la apuesta de Feijóo sería Catalá.

Mazón asegura haber mantenido siempre buena relación con el líder nacional de los populares. Conversaciones telefónicas frecuentes, palabras de ánimo al presidente valenciano. En los últimos días se ha llegado a asegurar que Feijóo no llegó a pedirle la dimisión a Mazón, sino que había sido el presidente valenciano el que le había trasladado que ya no podía más con la situación.

Con todo, es un hecho objetivo que a Mazón no lo designó Feijóo, y que el dirigente gallego h mantenido tradicionalmente mejores relaciones con otros dirigentes valencianos, como la propia Bonig o el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. El aún president de la Generalitat es el líder del PPCV, pero nunca ha estado considerado como uno de los íntimos de Feijóo. «Mazón tiene una personalidad fuerte, igual que Catalá. Ese es el origen de todo», señalan algunos veteranos del partido.

Diferencia de criterios

La sucesión de Mazón ha permitido destapar de nuevo esa diferencia de criterios. La calle Génova no ha ocultado sus recelos con Pérez Llorca al considerar que si ya había decidido actuar una vez al margen de la dirección nacional, podría volver a hacerlo. El dirigente valenciano trabaja en el acuerdo para que sea posible su investidura como president de la Generalitat. En su vocabulario no aparece la coletilla «de transición», que a la dirección nacional del PP sí que le gusta, con la vista puesta en Catalá 2027.

En el PP valenciano no cabe hablar de una división geográfica como tal. El PP de la provincia de Valencia dirigido por Vicent Mompó mantiene buena oconexión con ese PP alicantino de Mazón y Pérez Llorca. Una entente que la semana pasada permitió que su nombre apareciera como opción de consenso para liderar el partido. La relación de Mompó con Catalá nunca ha sido estrecha, hasta el punto que el día que Mazón designó a la dirigente valenciana como su secretaria general, el propio Mompó trasladó al presidente regional -con Catalá presente- su convencimiento de que estaba cometiendo un error.

¿Y Mompó?

Mompó encabeza una organización provincial que, casi sin esperarlo, conquistó la presidencia de la Diputación de Valencia gracias, entre otros factores, al buen hacer de Pérez Llorca. Mompó es el referente de la organización provincial aunque, al menos hasta la fecha, tampoco disponía en el Gobierno valenciano de una presencia propia -aunque algunas fuentes apuntan a que esa circunstancia podía corregirse en la remodelación del Consell en la que trabajaba Mazón hasta poco antes de su dimisión-.

El dirigente provincial participó en esa reunión de la semana pasada. Mompó ha mostrado siempre su buena relación con Mazón, en especial durante el último año. También con Pérez Llorca. Eso sí, la organización provincial es una cosa, y el PP de la ciudad de Valencia que dirige Catalá otra distinta.

Esas heridas, los recelos generados entre los barones provinciales, la relación con la alcaldesa de Valencia, forman parte de las prioridades que tendrá que afrontar el nuevo líder del PP de la Comunitat. Recomponer la confianza entre sus principales referentes y el diálogo fluido con la dirección nacional.

Pérez Llorca y la prisa

Pérez Llorca, el mejor situado para asumir la presidencia de la Generlitat, es también el aspirante con más números para hacerse con las riendas del partido en el momento en el que se convoque un congreso regional.

Nadie entendería, porque en el PP valenciano no ha ocurrido nunca, que el máximo dirigente del partido no fuera quien ocupara la presidencia del Consell por parte del PPCV.

La solución, además, corre cierta prisa. Si se resuelve la negociación con Vox para pactar un candidato a la presidencia, la recta final de legislatura se encarará con la vista puesta en 2027 y la pertinente elaboración de candidaturas, para las autonómicas y para las generales. Y al PP de la Comunitat le convendrá que la relación con Génova haya recuperado para entonces toda la fluidez que ha perdido en los últimos días.