Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
Mazón, Tellado, Catalá y Pérez Llorca. Iván Arlandis

Las heridas abiertas en el PP valenciano

La sucesión de Mazón al frente del Consell saca a la luz las grietas existentes entre los barones provinciales del partido y la dirección nacional

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

El PP valenciano cuenta con casi 100.000 afiliados en la Comunitat Valenciana y es una de las organizaciones regionales del PP con más ... tamaño. Ha gobernado la Generalitat durante 22 de los últimos 30 años y entre sus fortalezas se encuentra, precisamente, el de haber sabido conciliar intereses y discrepancias internas para que la ciudadanía les percibiera como un partido cohesionado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  2. 2 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  6. 6 Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent
  7. 7 La UE regala 40.000 viajes de un mes en tren por Europa y el plazo acaba en unos días
  8. 8

    Netflix busca extras en Valencia para la serie sobre el podcast del asesino Joaquín Ferrándiz
  9. 9 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella
  10. 10 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las heridas abiertas en el PP valenciano

Las heridas abiertas en el PP valenciano