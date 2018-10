Hacienda revela un aumento no justificado de 384.000 euros en el patrimonio de Máximo Caturla Máximo Caturla, en un pleno de la Diputación. / irene marsilla El informe de la Agencia Tributaria, incorporado a la investigación del cobro de comisiones por colegios, analiza el periodo de 2003 a 2015 A. RALLO Miércoles, 3 octubre 2018, 00:35

valencia. Las cuentas de Máximo Caturla no están claras. Un informe de la Agencia Tributaria, incorporado recientemente al juzgado que instruye la investigación del cobro de comisiones por la adjudicación de colegios, revela significativos incrementos de patrimonio que carecen de justificación. La cifra asciende a unos 384.000 euros. Anticorrupción siempre ha otorgado un rol relevante al ex consejero delegado de la empresa pública Ciegsa en la trama que supuestamente capitaneaba Alfonso Rus. De hecho, el día de la macrooperación policial, perros especialistas en la detección de dinero rastrearon el chalé del exdirigente popular en busca de efectivo.

El método empleado por Hacienda consiste en calcular la diferencia en cada uno de los ejercicios entre los ingresos disponibles por el investigado y los pagos o inversiones efectuadas. Los expertos han tenido en cuenta el saldo final de sus cuentas, los pagos superiores a 3.000 euros y los abonos del colegio privado de los hijos, entre otras variables. De igual modo, los especialistas de la Agencia también cotejaron las operaciones con esa especie de memorias que Caturla decidió escribir de su puño y letra antes de ser detenido. En ese escrito, en el que incluso reflexionaba sobre estrategias para responder al juez y al fiscal, trataba de demostrar que no se había enriquecido de manera ilegal. El manuscrito de Caturla, que ocupa más de medio centenar de folios, abarca el periodo desde 1989 a 2015, con innumerables operaciones económicas. El informe de Hacienda, no obstante, se limita a los ejercicios de 2003 a 2015, el periodo analizado por la trama. En al menos siete años la Agencia Tributaria aprecia irregularidades.

Por ejemplo, en 2004, detectó 11.000 euros sin justificar. Ese ejercicio, el dirigente popular vendió un bajo de la calle Montornés de Valencia, por 228.000 euros. Al parecer, en su confesión admitió que cobró buena parte de la venta en negro y sólo 114.000 están declarados. Esta cantidad, la que percibió en B, sin embargo, no se computa dentro de los ingresos no justificados porque no existe otro indicio aparte de la declaración inculpatoria del cargo popular.

Si tuviera que regularizar la situación con el fisco, el alto cargo debería pagar cerca de 165.000 euros

El periodo 2006, 2007, 2008 y 2009 es el que presenta mayores deficiencias contables, siempre según el informe de la Agencia Tributaria. Son los ejercicios en los que las ganancias de origen desconocido se disparan. El primer año, los pagos superan claramente los ingresos pese a que pidió un préstamo para la compra de una vivienda en Dénia en los que incluyó incluso la reforma del inmueble. Era la época en la que la 'generosidad' primaba en las entidades bancarias. Esa temporada, más de 88.000 euros son de origen desconocido.

Algo similar sucede al año siguiente. De nuevo Caturla disfruta de un gran año en lo económico y logra otros 67.000 euros. Y en 2008, más de lo mismo. «Los ingresos cuya percepción está justificada vuelven a ser insuficientes para atender los gastos y otros pagos de los que se tiene constancia», advierten los inspectores. Fue un año en el que el exsecretario autonómico de Educación realizó importante inversiones. Compró dos pisos, cuatro plazas de garaje y un trastero. Pidió varios préstamos para sufragar estas operaciones.

El siguiente ejercicio registra un aumento de patrimonio cercano a los 91.000 euros. Ese año Hacienda contabiliza una deuda con los bancos de más de 730.000 euros. Aparte de todo lo anterior, los investigadores ponen el foco en las obras en una finca propiedad de Caturla, La Corona, por un importe considerable. La regularización por vía administrativa de todos los ingresos que han aflorado esos ejercicios le supondrían a Caturla el pago de cerca de 165.000 euros.

Uno de los indicios de la causa judicial son las conversaciones que durante años grabó Benavent a altos cargos del partido con el objetivo de cubrirse las espaldas si en algún momento la trama quedaba desmantelada. Esos audios llevaron a la UCO a la realización de un primer informe policial en el que escenificaban un enfrentamiento entre dos grupos del PP por el cobro de comisiones.

Máximo Caturla no sólo está investigado por el supuesto pago de mordidas por la adjudicación amañada de colegios. Otras de las piezas abiertas en esta macrocausa analiza la contratación de los llamados zombies, personas que se incorporaban a la empresa pública y cobraban un sueldo pero, en algunos casos, ni iban a trabajar. Estas actuaciones se desarrollaron tanto en Imelsa como en Ciegsa en un intento por compensar por determinados favores políticos.