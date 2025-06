Hacienda detecta irregularidades en uno de los contratos al empresario recomendado por Begoña Gómez

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), parte del Ministerio de Hacienda, ha detectado irregularidades en uno de los contratos de más de ... dos millones de euros de Red.es, dependiente del Gobierno central, que ganó en 2021 el empresario Juan Carlos Barrabés, amigo y compañero académico de Begoña Gómez y para el que la mujer del presidente escribió sendas cartas de recomendación. La IGAE, que ha revisado otros cinco contratos por orden del juez del caso 'Gómez' Juan Carlos Peinado, ha encontrado en otras tres adjudicaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid, tanto en época de Manuela Carmena como de José Luis Martínez-Almeida, deficiencias en las adjudicaciones.

El contrato central del informe de 144 páginas remitido a Peinado por la IGAE, y al que ha tenido acceso este periódico, es el único de los cuatro contratos de la administración central que investiga el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que no pasó a manos de la Fiscalía Europea al no haberse detectado la utilización de fondos públicos de la UE. Es una licitación de Red.es a favor de la UTE entre Innova Next, de Barrabés, y KPMG, que ganó esta unión frente a otros nueve contrincantes, haciéndose con un contrato de 2.149.200 euros, sin IVA. La adjudicación se produjo en marzo de 2021, aunque el procedimiento comenzó en el verano de 2020, precisamente en el momento en que comenzó la colaboración de Barrabés con Gómez para montar contrarreloj y en plena pandemia la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la mujer del presidente en la Complutense.

El informe indica que, en teoría, el 60% de la puntuación correspondía al precio ofertado, o sea un criterio objetivo. El otro 40% debía ser por criterios técnicos subjetivos, dependientes de «un juicio de valor». Sin embargo, la IGAE afirma que el reparto real de puntos hizo que aumentara «significativamente» la valoración subjetiva, que fue la que al final dio la victoria, muy ajustada, de Barrabés frente a sus competidores.

El documento de la IGAE además recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público establece que, cuando el precio no supone más del 50% de la puntuación, la valoración de la parte técnica debe realizarse «por un comité de expertos no adscritos al órgano proponente del contrato por un organismo técnico especializado». Algo que tampoco se cumplió porque fueron técnicos propios de Red.es los que resolvieron el concurso.

En cuanto a los concursos con deficiencias en el Ayuntamiento de Madrid, la IGAE detecta irregularidades en tres de los cuatro expedientes analizados, uno de la etapa de Carmena y el resto del actual alcalde. La deficiencia de la época de la exregidora es menor al echar en falta más explicaciones sobre la adjudicación. En el caso del primer edil del PP, las irregularidades son similares a las de Red.es, o sea que se sobredimensionó la valoración subjetiva.