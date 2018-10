Grupúsculos fascistas acorralados por la policía REDACCIÓN Jueves, 11 octubre 2018, 01:09

Valencia. Las casi 150 personas que protagonizaron los lanzamientos de sustancias irritantes contra la policía y los periodistas en la tarde del 9 d'Octubre estaban en parte vinculados a grupúsculos fascistas y organizaciones de ultraderecha como España 2.000. Estos asistentes tenían autorizada por parte de la Delegación del Gobierno una concentración desde las 18 horas en la Plaza de la Virgen pero decidieron acudir a la calle San Agustín desde primera hora de la tarde.

Entre los asistentes se pudo ver al presidente de España 2.000, José Luis Roberto, que ayer indicó a este diario que no asistieron a la plaza de la Virgen porque no era el sitio que habían solicitado y optaron por desplazarse a San Agustín para respaldar la manifestación de la Coordinadora de la Associació del Regne de Valencia LGTB. Además, señaló que tan sólo un 15% de los asistentes pertenecían a su partido. Estos colectivos fascistas estuvieron en todo momento cercados por las fuerzas de seguridad, que no dudaron en desplazarlos e incluso cargar contra ellos cuando lanzaron las sustancias irritantes. Los grupos no dejaron de realizar saludos fascistas, así como realizar proclamas por la unidad de España.