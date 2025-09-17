Los grupos insisten en esquivar el control de sus gastos en Les Corts

La polarización en Les Corts tiene una gran excepción. Los cuatro grupos con representación en la Cámara (PP, PSPV, Compromís y Vox) no negocian nada ... desde prácticamente el inicio de la legislatura. No ha habido forma de pactar la renovación de las instituciones estatuarias de la Generalitat, ni que la socialista Bravo fuera sustituida en la Mesa de Les Corts por otra diputada de su partido, ni los presupuestos vinculados a la dana, ni reivindicaciones de la agenda valenciana frente a Madrid. Nada. Nada con excepciones, como son los asuntos vinculados a los propios diputados y a los partidos. Sí hubo consenso, se reunieron, lo hablaron y lo pactaron, para aprobar una indemnización que cubra a los diputados una vez finalice la legislatura. Y también hay intención de modificar la fiscalización de los grupos parlamentarios. Los partidos tienen ganas de cambiar unas normas que el anterior presidente de Les Corts, Enric Morera, les forzó a aprobar a instancias de la Sindicatura de Comptes, pero que apenas lleva un par de años funcionando, con suerte muy aciaga para los grupos, lo que ha provocado que hayan tenido que devolver muchas subvenciones por no haberlas sabido justificar. Así pues, y a la vista de su incapacidad para fiscalizar correctamente sus gastos, todos los partidos han coincidido en la necesidad de cambiar la fórmula de control. Las reuniones para intentar modificar ese método de auditoría interna se han retomado con la discreción habitual. Con tanto secretismo que incluso hay diputados y asesores que no se atreven a preguntar para no levantar sospechas.

El asunto clave que pretenden cambiar es la contratación de personal. Los famosos asesores, a los que se paga para realizar labores de asistencia técnica en la Cámara, pero que también se implican en todo lo relativo a la organización de los eventos de los propios partidos, una colaboración para los asuntos partidistas pagada a través de las nóminas públicas destinadas, teóricamente, a los temas parlamentarios. Ese personal de confianza, al finalizar la legislatura, debe ser despedido, lo que implica reservar un dinero por parte de los grupos para las indemnizaciones. Apartar esas cantidades supone un enorme quebradero de cabeza a los grupos parlamentarios, que no logran cuadran sus cuentas.

A pesar de que el PSPV ha quedado apartado de la Mesa de Les Corts, donde todos estos temas se discuten oficialmente, los socialistas sí acuden a las reuniones «informales», más secretas todavía que las comisiones de Gobierno Interior donde finalmente se remata la faena. El control financiero de los grupos incomoda a todos los grupos prácticamente por igual, ya que todos ellos participan en esa silenciosa trama que desde hace meses pretende modificar la fiscalización. La Mesa de Les Corts tenía que aprobar este martes el Plan de Control Financiero, la hoja de ruta que debe ejecutar la Intervención de la Cámara. Sin embargo, no se ha dado luz verde a la propuesta de auditoría de las cuentas justificativas de los gastos de los grupos parlamentarios. El PP cuenta con mayoría total (tres de los miembros son populares, uno de Compromís y la presidenta, Llanos Massó, de Vox), pero se quiere aprobar una fiscalización en la que estén de acuerdo todos los grupos. Todos. También el PSPV, aunque no esté en la Mesa.

El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha sido el único en admitir sin complejos la existencia de una negociación que se desarrolla con muchos recelos a las filtraciones.

Los populares consideran que deben «aclararse» las medidas de fiscalización, si bien fuentes vinculadas a los responsables económicos de la Cámara admiten que se pretende rebajar un control que ha propiciado, por ejemplo, que el PP haya tenido que devolver más de un cuarto de millón de euro de su última subvención. En Compromís escoció también que la Intervención sugiriera que había una fórmula de financiación irregular de los partidos, y de ellos concretamente, a través de las subvenciones tras reclamar una devolución de las ayudas que posteriormente se rebajó de manera notable. Las negociaciones y los contactos se han retomado, a pesar de la evidente tensión que rodea la actividad de los partidos, polarizados, pero no siempre ni para todo.