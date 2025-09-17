Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad
Hemiciclo de Les Corts. José Cuéllar

Los grupos insisten en esquivar el control de sus gastos en Les Corts

La Mesa de la Cámara paraliza la aprobación del Plan de Control Financiero a la espera de consensuar entre todos los partidos un cambio en la fiscalización

Burguera

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:10

La polarización en Les Corts tiene una gran excepción. Los cuatro grupos con representación en la Cámara (PP, PSPV, Compromís y Vox) no negocian nada ... desde prácticamente el inicio de la legislatura. No ha habido forma de pactar la renovación de las instituciones estatuarias de la Generalitat, ni que la socialista Bravo fuera sustituida en la Mesa de Les Corts por otra diputada de su partido, ni los presupuestos vinculados a la dana, ni reivindicaciones de la agenda valenciana frente a Madrid. Nada. Nada con excepciones, como son los asuntos vinculados a los propios diputados y a los partidos. Sí hubo consenso, se reunieron, lo hablaron y lo pactaron, para aprobar una indemnización que cubra a los diputados una vez finalice la legislatura. Y también hay intención de modificar la fiscalización de los grupos parlamentarios. Los partidos tienen ganas de cambiar unas normas que el anterior presidente de Les Corts, Enric Morera, les forzó a aprobar a instancias de la Sindicatura de Comptes, pero que apenas lleva un par de años funcionando, con suerte muy aciaga para los grupos, lo que ha provocado que hayan tenido que devolver muchas subvenciones por no haberlas sabido justificar. Así pues, y a la vista de su incapacidad para fiscalizar correctamente sus gastos, todos los partidos han coincidido en la necesidad de cambiar la fórmula de control. Las reuniones para intentar modificar ese método de auditoría interna se han retomado con la discreción habitual. Con tanto secretismo que incluso hay diputados y asesores que no se atreven a preguntar para no levantar sospechas.

