Los grupos mantendrán su escaño en el pleno de hoy

valencia. La distribución de los grupos en el hemiciclo de Les Corts en el debate de investidura convocado para mañana será la misma que en el pleno de constitución del parlamento, de manera provisional, al haberse aplazado la decisión en torno a la ubicación final de cada formación. Así lo explicaron los portavoces de los grupos tras la Junta de Síndics, que se convocó precisamente para debatir esta cuestión que al final quedó sobre la mesa y será tratada en otra reunión. Por tanto, los diputados volverán a ocupar los sillones en los que se sentaron en la constitución.

Unides Podem, que había manifestado su voluntad de «abandonar el gallinero» y quiere un hueco en la fila posterior a la que ocupan el presidente de la Generalitat y los consellers, no quiso «dar la batalla» sobre esta cuestión en este momento y se «conforma» con seguir provisionalmente en ese «gallinero»: «No queremos que ahora el centro de la preocupación sea dónde se sientan los diputados».

Una vez se cierre el acuerdo y la investidura, explicó su síndic, Rubén Martínez Dalmau, se asignarán los escaños definitivos. La portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, explicó que este debate estará resuelto antes del pleno en el que se nombrarán a los senadores territoriales.

El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, señaló que este debate se relega porque Unides Podem «lo ha metido en el paquete de la negociación del tripartito», mientras que la del PP, Isabel Bonig, cuestionó que este sea uno de los problemas a tratar, «como si no hubiera otros», y coincidió en que parece que ahora no se quería tomar una decisión «que pueda incomodar a un socio, no vaya a ser que no haya investidura».