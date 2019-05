Un grupo de sacerdotes reclama el derecho a la autodeterminación

valencia. El Grup de Seglars i Rectors del Dissabte, una asociación compuesta por laicos y sacerdotes de la diócesis de Valencia, se ha mostrado partidario de que se convoque un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

En un escrito que lleva por título 'Tiempo de espera y de esperanza', se posiciona ante las elecciones del domingo. En el texto indica que la Transición del 78, «dificultada por muchas presiones no pudo resolver las demandas nacionales. No queremos ser gente cautiva de las fatalidades históricas y de la ley de la fuerza». Ante ello, no duda en plantear una solución que pasa porque «el gobierno tiene el reto ineludible de facilitar el derecho democrático a la autodeterminación mediante el diálogo y la negociación política».

Es más, sin una declaración explícita, se muestran satisfechos con los resultados de las últimas elecciones autonómicas en las que los tres partidos de izquierda lograron la mayoría absoluta en Les Corts: «Los resultados de las elecciones ofrecen motivos de esperanza, si el futuro gobierno da respuesta a los retos que nos depara la realidad».

En el escrito también se muestran partidarios de fortalecer los servicios públicos y en este sentido señalan que «es un reto del nuevo gobierno conservarlos, mejorarlos y evitar su mercantilización».

El grupo aboga también por «construir una sociedad inclusiva». Además, apuesta por otras medidas como la fijación de una tasa a las grandes transacciones financieras, el fomento de «comportamientos ecológicos y sostenibles» e instan a los poderes públicos, ante el resurgimiento de «posturas fundamentalistas», a liberar «la política pública de actos o manifestaciones confesionales».