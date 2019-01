González Pons y Vicente Burgos comparecerán el miércoles en Les Corts por Taula EFE Domingo, 20 enero 2019, 23:59

valencia. El exconseller de Cultura Esteban González Pons y el exgerente de la Fundación Jaume II El Just Vicente Burgos están citados a comparecer este miércoles en la comisión de Les Corts que investiga la contratación de la Generalitat con la trama investigada en la operación Taula.

González Pons, actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ha sido citado por Les Corts en su calidad de exconseller de Cultura, Educación y Deporte en 2003 y 2004, mientras que Vicente Burgos lo hará por haber sido gerente entre 2003 y 2007 de la Fundación Jaume II El Just, cuyo objetivo era impulsar el valor del monasterio de Simat de la Valldigna.

La actividad parlamentaria de la semana, en la que no habrá pleno, incluye una nueva convocatoria de la comisión de investigación sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc en 2007 y 2008, después de que en la última sesión no acudiera ninguno de los citados, y la anterior se aplazara al no haber localizado a todos los comparecientes.

Esta comisión de investigación, convocada también para el miércoles, incluye en su orden del día de nuevo la comparecencia de la exalcaldesa de Dénia Ana Kringe, quien ha sido citada en tres ocasiones anteriores y no ha acudido, y de Mario Antonio Barceló y Anabel Hallado, citados la semana pasado y que tampoco fueron a Les Corts.

Asimismo, el orden del día de esta comisión de investigación incluye la comparecencia a las 18 horas del empresario Enrique Ortiz, y la de Vicente Girbés, quien en principio iniciará las intervenciones de ese día a las 10.30 horas.

El miércoles también se reunirá la Junta de portavoces de Les Corts Valencianes para organizar la próxima sesión plenaria, que se celebrará los días 30 y 31 de enero y será la segunda de este año.