González Pons rebaja su negativa a convertirse en el candidato del PP en Valencia El eurodiputado Esteban González Pons. / juan j. monzó Muestra su preferencia por seguir como eurodiputado pero afirma que nunca ha antepuesto sus intereses a los del partido E. P. Viernes, 19 octubre 2018, 01:00

valencia. El portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró ayer que «nunca» ha antepuesto su interés personal al interés del PP. Esta fue la respuesta cuando se le preguntó si está disponible si el presidente nacional de su partido, Pablo Casado, le pidiera volver a la política nacional, y en concreto a la Comunitat Valenciana en las elecciones del próximo mes de mayo.

González Pons, cuyo nombre ha sonado en diversas ocasiones como candidato del PP a la alcaldía de Valencia, se pronunció en estos términos en el transcurso de una entrevista concedida en Onda Madrid al ser preguntado por si está disponible para regresar a la política nacional y especialmente a su tierra, Valencia.

«Yo llevo cuatro años y medio aquí (Bruselas), me he trasladado a vivir aquí, he empezado una nueva carrera política aquí, he invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo para volverme a reinventar políticamente», aseguró, aunque a renglón seguido añadió: «Si Pablo Casado me pide que haga otra cosa, pues por supuesto yo nunca he antepuesto mi interés al de mi partido».

El dirigente popular considera que «sería sensato» presentarse de nuevo en la lista a Bruselas

No obstante, consideró que después de cuatro años y medio trabajando en Bruselas, «cuando ahora mi red de relaciones y mi conocimiento de la política europea le puede servir mejor a mi país, sería sensato que me pudiera ofrecer a los electores por una segunda vez», como candidato al Parlamento Europeo. «Pero bueno, no es una decisión que me corresponda a mí», incidió el eurodiputado valenciano.

Este pasado martes, Pablo Casado aseguró que anunciará a los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y antes de la Convención Nacional que el PP prevé celebrar los días 18, 19 y 20 de enero.

El anuncio del candidato del PP a la alcaldía de Valencia se ha ido retrasando varias veces por parte de la dirección nacional de los populares. En un principio los nuevos responsables de Génova señalaron en el calendario el mes de septiembre para el nombramiento de los candidatos, incluido el de Valencia. Transcurrió ese mes sin resultado alguno y el pasado martes Casado lo aplazó hasta después del 2 de diciembre.

González Pons ya dejó claro hace unos meses en diversas intervenciones, cuando Mariano Rajoy era el presidente del PP, que no se veía como candidato popular a la alcaldía de Valencia. Para el recuerdo de la crónica política queda aquel «mi madre no me deja» que pronunció el eurodiputado sobre la posibilidad de convertirse en alcaldable del PP en Valencia o «ya estuve en la política valenciana y aquel tiempo pasó». Incluso en mayo del año pasado, en otra entrevista radiofónica, el eurodiputado dejó clara su posición: «No debo ser candidato a la alcaldía de Valencia». A pesar de eso, González Pons se convirtió en el preferido del equipo de Pablo Casado para liderar la lista municipal de Valencia. Incluso se le incluyó en una encuesta de Génova para conocer el preferido de los valencianos.