González Pons alerta de que la UE sólo sobrevivirá si involucra a los jóvenes EP Domingo, 15 septiembre 2019, 00:40

valencia. El vicepresidente del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, defiende que la Unión Europea «solo sobrevivirá si involucra de verdad a los jóvenes». Al mismo tiempo reivindicó «la necesidad de contar de manera mucho más intensa con los jóvenes para que el proyecto europeo avance y se siga consolidando».

«La Unión Europea solo sobrevivirá si involucra de manera efectiva y decidida a las nuevas generaciones de jóvenes europeos», afirmó González Pons durante una reunión de las juventudes del Partido Popular Europeo (YEPP) que se celebra estos días en València. «El mundo actual plantea desafíos como la digitalización, el cambio climático o la gestión de los flujos migratorios que la UE solo podrá afrontar con éxito a corto y medio plazo si incorpora la mirada y la sensibilidad de los jóvenes», explicó el vicepresidente de los 'populares' europeos.

González Pons subrayó que no se trata «solo de lanzar iniciativas específicas para la juventud como el programa Erasmus», aunque «sin duda son muy positivas y han contribuido decisivamente a la integración europea», sino «sobre todo de incorporar las prioridades de la generaciones jóvenes en todas las políticas comunitarias». Asimismo, el eurodiputado, vicepresidente primero del Grupo Popular del Parlamento Europeo, insistió en la necesidad de que se conozca la Historia «para no repetir errores del pasado». «Muchos de los que hoy están aquí no habían nacido cuando cayó el Muro de Berlín, pero ocurrió hace solo 30 años», manifestó. El dirigente popular añadió que por eso «es bueno recordar lo que ha supuesto, para entender que las libertades, la seguridad y la paz no pueden darse nunca por garantizadas sino que por el contrario debemos trabajar cada día por mantenerlas y reforzarlas».