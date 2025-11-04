Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes en la Moncloa Jaime García

El Gobierno recrimina a Feijóo que deje «en manos de Vox» el futuro de la Comunidad Valenciana y exige elecciones

La portavoz del Ejecutivo aprovecha su comparecencia de los martes en la Moncloa para lanzar la campaña socialista con críticas al líder del PP y a Carlos Mazón

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:34

No hay ya diferencia entre el Gobierno y el PSOE. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aprovechó este martes su habitual rueda de prensa ... de los martes tras el Consejo de Ministros para meter la cuña política en la Comunidad Valenciana con duras críticas tanto al dimisionario Carlos Mazón -que ayer, un año después de la dana del 29 de octubre de 2029 anunció su renuncia al cargo- como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Alegría tildó de «declaraciones indignas» las realizadas por el aun presidente autonómico en su discurso de abandono, en el que se presentó como víctima de acoso y derribo del Gobierno, y acusó a Feijóo de «darle cobijo» y demostrar una «falta absoluta de liderazgo» por dejar el futuro de los valencianos en manos de Vox.

