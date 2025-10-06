El Gobierno mantiene su política de incomunicación con el Consell en sus visitas a la zona dana

Gobierno de España y Consell, cada uno por su lado. La dana, lejos de propiciar un trabajo conjunto de las dos principales administraciones (la estatal ... y la autonómica) con el fin de lograr una coordinación política y técnica que permita salir lo antes posible del problema, ha logrado incrementar aún más las distancias entre el Ejecutivo central y el valenciano. La afluencia de ministros en Valencia no ha llevado acompañada un incremento del flujo comunicativo entre Gobierno y Generalitat. Allá donde hay un ministro se registra una ausencia total de miembros del Consell. Parece casi un principio de termondinámica que este lunes se ha vuelto ha cumplir. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita Sedaví para conocer el proyecto de acondicionamiento y restauración de un concesionario.

La consellera con similares competencias, Marian Cano, ni ha tenido noticia de la presencia de Hereu en la Comunitat, ni por supuesto ha recibido invitación al acto y mucho menos se ha planteado la posibilidad de una reunión. Según fuentes de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, la titular del departamento se enteró de que Hereu visitaba este lunes la zona cero a través del boca a boca. Un empresario se lo comentó la semana pasada a Cano.

«Al equipo de la conselleria no se le ha comentado de manera oficial. La consellera y el ministro coincidieron en un acto de Danone la semana pasada, pero no nos han dicho nada. La consellera lo sabía porque un empresario se lo comentó el pasado viernes, pero no tenemos comunicación de ningún tipo desde el Gobierno», han señalado fuentes de la conselleria.

No son menores los temas que Hereu lleva entre manos en torno a la Comunitat. En algunos de ellos, la colaboración con la Generalitat debería ser fluida. Si acaso habrá algún tipo de comunicación o trabajo a nivel técnico, pero voluntad política de colaborar o demostrar que se pretende trabajar conjuntamente, nula.

Hereu, ha asegurado este lunes que en la fábrica de Ford en Almussafes «hay futuro» y que la planta «está en un proceso de transformación» y se ha acogido al mecanismo RED: «Hemos acordado el proceso de la transición durante 2025 y 2026 y la planta valenciana se ha acogido a »un proyecto de transformación y de preparación para la producción de nuevos modelos«.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha abonado ya las ayudas del Plan Reinicia Auto+ a 38.537 solicitantes para la adquisición de vehículos a los afectados por la dana, el 92% del total de subvenciones pedidas, por un importe de cerca de total de 38.537 por un valor de 199,4 millones de euros. El titular de Industria ha añadido que, si España es el país donde más crecen las ventas de coches en Europa, con 865.000 coches hasta el mes de septiembre, un 15% más que el año pasado, «103.000 son coches vendidos en la Comunitat Valenciana, de manera que es evidente el efecto de la recuperación y que un programa como el Reinicia Auto+ ha tenido un efecto muy beneficioso».

Preguntado por si las industrias han recibido ya los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros, Hereu ha indicado que «están en proceso de cobro», y ha asegurado que «las familias han cobrado. El consorcio está en un proceso de tramitación de centenares de miles de posiciones y están en un proceso de recibir ya las ayudas».

«Extrema urgencia»

Sin embargo, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha tildado de «absolutamente trágica» y de «extrema urgencia» la situación de las empresas afectadas por la riada del 29 de octubre «que siguen pendientes de las compensaciones del Consorcio de Seguros casi un año después del trágico suceso. Si no existe una respuesta inmediata desde el Consorcio, tal como venimos solicitando desde el principio, el tejido productivo de la provincia de Valencia se verá seriamente comprometido».

Para la titular de Industria, «es indispensable entender que las compensaciones del Consorcio no son una ayuda que da el Gobierno de España», sino que salen de «una Tesorería propia que se nutre de las aportaciones que los valencianos han hecho a sus pólizas de seguros privados. Se trata, por lo tanto, de un derecho que tienen los afectados y que no se está satisfaciendo a pesar de la urgencia con la que viven tras la riada», ha concluido.

Cada uno ha hecho las declaraciones por su cuenta. Desde lugares distintos. Sin verse ni mantener ningún tipo de reunión, en lo que supone una nueva ocasión perdida para que los máximos responsables de departamentos con similares competencias, pero desde dos administraciones distintas, colaboren y entablen conversaciones directamente y cara a cara.