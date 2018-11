El Gobierno se desvincula del examen de presunto plagio de la tesis de Sánchez La vicepresidenta, Carmen Calvo, y la titular de Justicia, Dolores Delgado. / EFE/Javier Lizón Presidencia responde al PPCV que el análisis se realizó desde el ámbito privado y particular, aunque Moncloa se encargó de difundirlo F. R. VALENCIA. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:53

La Moncloa se ha desentendido de los análisis de presunto plagio a los que se sometió la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de que desde el área de Presidencia del Gobierno, que es un órgano público del Ejecutivo, se difundió el pasado 14 de septiembre que el trabajo que le valió el cum laude a Sánchez «supera ampliamente los software de coincidencias».

La vicesecretaria general de la Presidencia del Gobierno, Hilda Jiménez, responde de este modo a una solicitud del militante del PP valenciano, Luis Salom, asesor del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, en la que pide una copia de los estudios realizados con las herramientas informáticas Turnitin y PlagScan, sobre el trabajo de doctorado del ahora jefe del Gobierno de España. Salom efectuó la solicitud el pasado 20 de septiembre, después de que Moncloa se encargara de dar a conocer las conclusiones de unos estudios que, según desvela, ni realizó ni encargó.

En su contestación, la vicesecretaria de Presidencia pone de manifiesto que el análisis de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, «Innovaciones en la diplomacia económica española de 2000 a 2012», presentado y evaluado en la Universidad Camilo José Cela, «fue efectuada dentro de su ámbito privado y particular».

La Moncloa difundió el análisis de la tesis de Pedro Sánchez pero eludió decir que no efectuó el trabajo

Con sello, Presidencia desvincula a la Moncloa del análisis de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, a quien tampoco le atribuye la autoría de encargar el análisis de su tesis doctoral. Y abunda en que «ni la Secretaría de Estado de Comunicación ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado análisis, ni emitido informes o documentos en relación con el uso de herramientas 'Turnitin' y 'PlagScan'».

Con esta contestación la Moncloa también elude la obligación de facilitar a Salom una copia de ambos estudios elaborados con las citadas herramientas informáticas. Salom ya se quedó con las ganas, antes del pasado verano, de tener entre sus manos un ejemplar de la tesis de Pedro Sánchez, ya que se lo denegaron desde la Universidad Camilo José Cela y antes desde el Ministerio de Educación, cuando gobernaba el PP.

Otra justificación que le traslada Presidencia al popular valenciano es que los trabajos sobre verificación de coincidencias -marca el porcentaje de plagio- no se pueden considerar información pública «al no haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de dichas funciones públicas, no siendo posible facilitar copia de estos documentos o contenidos». Además, insiste en que «dado que estos análisis o documentos no han sido realizados por la Secretaría de Estado de Comunicación ni por órgano alguno de la Presidencia del Gobierno», ni tampoco se ha suscrito contrato alguno para la utilización de esos software, no le han costado un céntimo al erario público.

Cuando La Moncloa hizo público el pasado septiembre que las citadas herramientas informáticas indicaban que no había plagio en la tesis de Pedro Sánchez, no se encargó de especificar que el análisis para determinar si había plagio o no había plagio en la tesis doctoral del presidente del Gobierno pertenecía al ámbito privado y particular, como le indica ahora a Salom. Bien es verdad que en la nota oficial tampoco aclaró que esos estudios no los realizó la Secretaría de Comunicación ni otro órgano de la Presidencia.

El pasado 14 de septiembre La Moncloa indicaba que «la evaluación de las herramientas Turnitin y PlagScan determinan el contenido original de la tesis, superando ampliamente los estudios de coincidencias». Indicaba también que en el caso de Turnitin «ha obtenido un 13%» de coincidencias, mientras que en PlagScan cifraba las coincidencias de la tesis del presidente con trabajos ya publicados en un 0,96%. Señalaba que esos porcentajes se debían a citas y referencias obligadas en la elaboración de documentos de investigación. Manifestaba también que hay un amplio consenso académico en considerar que se trata «de porcentajes normales, de acuerdo a la normativa y los protocolos de verificación».

Salom está dispuesto a presentar una reclamación al Consejo de Transparencia con el fin que le faciliten los documentos de los análisis.