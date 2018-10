El Gobierno desoye las amenazas de Podemos y da por hecho el acuerdo de Presupuestos La formación de Iglesias avisa de que «el Ejecutivo aún se tendrá que mover muchísimo» para lograr su apoyo a las cuentas de 2019 ANDER AZPIROZ Madrid Martes, 9 octubre 2018, 14:29

«Se ha avanzado mucho en la negociación» y «en las próximas horas habrá noticias». La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, da por hecho un pacto para aprobar los Presupuestos de 2019 que, sin embargo, desde Unidos Podemos se ve aún muy lejos, a pesar de que el plazo para cerrarlo finaliza el próximo lunes.

Los mensajes contradictorios de una y otra parte han llegado hoy tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. El optimismo de Lastra se contradice con el pesimismo declarado por Ione Belarra. La portavoz adjunta de Unidos Podemos ha informado de que esta mañana su grupo parlamentario ha enviado una contrapropuesta al Gobierno, sobre la que aún no han recibido respuesta.

Las reclamaciones de la formación que lidera Pablo Iglesias giran en torno a abaratamiento de la vivienda, subida del salario mínimo o la derogación de la ley mordaza, aspectos en los que las conversaciones se encuentran en «punto muerto». «El Gobierno se tiene que mover muchísimo para que haya un acuerdo», ha advertido Belarra.

Las amenazas de Unidos Podemos contrastan con el optimismo que expresó el viernes Pablo Iglesias ante el Consejo Ciudadano de Podemos, máximo órgano de gobierno del partido entre asambleas ciudadanas. Las negociaciones dieron un giro ayer, cuando Pablo Echenique avisó de que a día de hoy su grupo parlamentario votaría no a las cuentas del año próximo.

Aún así Lastra ya ha adelantado hoy que, una vez se cierre el grueso del pacto con Unidos Podemos, comenzará el diálogo con el resto de fuerzas políticas. Con el rechazo asegurado de PP y Ciudadanos, el Gobierno deberá ganarse el apoyo de PNV y los independentistas catalanes. Y Esquerra ha insistido hoy en que no se lo dará si no se insta a la Fiscalía General del Estado a retirar la acusación de rebelión a los encausados por el 'procés'. «Ya dijimos que eso era imprescindible», ha señalado esta mañana en el Congreso el diputadorepublicano Joan Tardà. Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en la Cámara baja, ha apuntado en la misma dirección al afirmar que no se dan las condiciones para comenzar a dialogar porque hay «personas injustamente encarceladas».