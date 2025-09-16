Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa. EFE

El Gobierno se compromete a tener listo el embargo de armas a Israel «lo antes posible» ante el enfado de Sumar

Moncloa niega estar arrastrando los pies por discrepancias internas y asegura que la tardanza se explica por la «complejidad» del texto

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:30

Moncloa asegura que ningún ministro del ala socialista se opone al embargo de armas a Israel anunciado hace más de una semana por Pedro Sánchez ... y que el retraso en la aprobación del real decreto ley prometido se explica únicamente por la complejidad técnica de un texto que afecta a varios Ministerios, obligará a modificar distintas leyes y ha de tener en cuenta los tratados internacionales. La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró hoy, frente al malestar evidenciado por sus socios de coalición, que la voluntad del Ejecutivo es que la norma esté lista «lo antes posible», a poder ser, la semana que viene. «¡Pero, por favor, ninguna duda!», exclamó.

