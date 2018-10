El Gobierno avisa de que si hay violencia el 9 d'Octubre intervendrá la policía Efectivos policiales en la manifestación vespertina del año pasado. / irene marsilla Juan Carlos Fulgencio responsabiliza a los organizadores de las manifestaciones del comportamiento de los asistentes al acto F. R. VALENCIA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:51

El Ejecutivo central no quiere que se produzcan incidentes en la tarde del 9 d'Octubre como los sucedidos el año pasado, por eso el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, declaró ayer algo que no es muy habitual en un cargo de este tipo. Fulgencio aseguró que habrá una «respuesta policial» ante quien «intente hacer la fiesta por su cuenta», en referencia a quienes empleen la violencia en las manifestaciones y concentraciones que se celebrarán en la tarde del Día de la Comunitat Valenciana.

Fulgencio realizó estas manifestaciones tras mantener una reunión con representantes de la Comissió 9 d'Octubre, encabezados por el secretario de Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, a quienes intentó tranquilizar. A esta entrevista también asistió la diputada de Podemos Rosana Pastor, a quien el delegado del Gobierno le dijo que se actuará con contundencia ante cualquier contado de violencia, según señaló la parlamentaria valenciana de la Cámara baja.

El máximo representante del Ejecutivo estatal en la Comunitat Valenciana admitió que no puede garantizar «la conflictividad cero» en las movilizaciones del 9 d'Octubre, puesto que fuera de los convocantes de las manifestaciones -hay cinco autorizadas, otra pendiente de autorizar, y otras dos concentraciones aprobadas- «puede haber en cualquier momento alguna persona o algún grupo de personas que intente hacer la fiesta por su cuenta», señaló Fulgencio.

El delegado del Gobierno garantiza que habrá «una presencia policial suficiente» Puig destaca la asistencia de Pedro Sánchez el Día de la Comunitat como símbolo de su compromiso

A renglón seguido dejó claro que el comportamiento violento «tendrá una respuesta policial y jurídica de acuerdo con la intensidad que se aprecie».

Juan Carlos Fulgencio aseguró que a los representantes de la Comissió 9 d'Octubre les explicó que «se van a adoptar todas las medidas para evitar que haya incidentes» y que esto mismo le dirá a todos los organizadores de manifestaciones que tengan un encuentro con él.

El delegado del Gobierno también indicó que quienes hayan convocado manifestaciones para expresar, «dentro de los cauces de la ley, su idea de lo que es la Comunitat Valenciana, lo puede hacer libremente y expresarlo de la mejor de las maneras sin verse sometido a ningún tipo de tensión».

Juan Carlos Fulgencio indicó que los organizadores de las manifestaciones «seguro que cuidarán bien de que el desarrollo de las mismas sea por los métodos que marca la ley porque son responsables últimos de que no se produzca este tipo de incidentes que repercutiría en ellos, evidentemente». En este sentido, el delegado del Gobierno sentenció que «todo aquel que ha realizado una solicitud sabe que es responsable del comportamiento de esa manifestación y así se le ha recordado a todo el mundo».

No obstante, Fulgencio recalcó que el Día de la Comunitat Valenciana por la tarde habrá «una presencia policial suficiente» para que puedan celebrarse todos los actos «de manera pacífica».

El delegado del Gobierno no habló del número de policías que integrarán el dispositivo, alrededor de 1.500, según han comentado a diferentes organizadores de manifestaciones, pero sí aseguró que habrá unidades policiales de la Comunitat, «aquellas que conocen bien el territorio», y que estará reforzado con efectivos de otras comunidades. «Van a estar dirigidos al más alto nivel y, por lo tanto, la presencia policial va a ser más que suficiente», insistió.

Por su parte, el secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, respaldó ayer la decisión de su partido de desmarcarse de la manifestación vespertina, tal y como efectuó el martes el sindicato hermano de los socialistas, UGT. «Es una decisión que se ha tomado por parte de los responsables del partido. Yo estoy situado en la labor institucional y no sé exactamente las motivaciones», dijo y matizó que «respeto absolutamente todas las decisiones que se tomen y todas las manifestaciones siempre que hablen de mejorar el autogobierno y que no sean manifestaciones fascistas, con esas no estoy de acuerdo». Puig también destacó la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto institucional de la Generalitat el próximo 9 d'Octubre como «el símbolo más evidente» del compromiso y la alianza del Ejecutivo con el Consell.

Los que confirmaron ayer su asistencia a la manifestación catalanista fueron Podemos y EU. Será la primera aparición pública de ambas formaciones «como fuerzas hermanas» para profundizar en el cambio». Los líderes de ambas fuerzas, Antonio Estañ y Rosa Pérez, irán tras la misma pancarta que llevará como eslogan «9 d'Octubre: un poble, moltes veus».