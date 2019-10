El Gobierno anuncia 2.300 millones para la Comunitat a un mes de las elecciones La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. / efe JC. F. M. Viernes, 11 octubre 2019, 23:56

valencia. La reforma del sistema de financiación autonómica será una realidad en los próximos cuatro años. Pedro Sánchez dejó en evidencia el miércoles de la semana pasada en Valencia a sus compañeros del PSPV, al darse 48 meses para dar respuesta a la gran reivindicación de la Comunitat, el «clamor» por acabar con la infrafinanciación. Un anuncio que gustó entre poco y nada a los dirigentes socialistas, y que derivó en quejas de casi todo el arco parlamentario autonómico.

Sólo un día después, el Gobierno anunciaba la llegada de 365 millones de euros a la Comunitat vía extra FLA, el mecanismo del Ejecutivo central con el que financia el déficit de las CCAA. «Con ese dinero solventamos el problema de tesorería de la Generalitat», vino a proclamar Ximo Puig.

Ayer, el consejo de ministros aprobó nuevas medidas que afectan de forma directa a la salud financiera de la Comunitat. En primer lugar, desbloqueó 460 millones de euros de entregas a cuenta correspondientes a la actualización de la financiación del año 2019. Un dinero anunciado por Puig tras mantener una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero -de hecho, son 10 millones más de los confirmados en ese momento-. Ese dinero llegará a la Comunitat en próximas fechas, y con toda probabilidad antes de las elecciones del 10-N.

Y por otro, la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2018 -el modelo actual prevé unas entregas a cuenta durante el ejercicio y una liquidación, dos años después, que es la que termina ajustando la financiación total que se recibe-. En concreto, esa liquidación se sitúa en 1.849 millones de euros. Un dinero, este sí, que no llegará hasta 2020, pero que se anunció ayer -con el calendario electoral ya sabido sobre la mesa-. En total, 2.309 millones de euros para la Comunitat entre ambas cifras.

La cifra, dada a conocer de forma inesperada ayer -y que suma para el total de CCAA una cantidad que roza los 11.000 millones de euros- podría resultar clave para que la administración autonómica se decantara por elaborar unos nuevos presupuestos de la Generalitat para 2020. De hecho, el Gobierno valenciano había venido alegando que el desconocimiento sobre esa cifra hacía prácticamente imposible otra salida que no fuera la prórroga de los presupuestos. Conociendo la liquidación de la financiación de 2018 -esos 1.849 millones- y una estimación conservadora de las entregas a cuenta de 2020 (por ejemplo, la correspondiente a este 2019, situada desde hoy en 9.433 millones), la conselleria de Hacienda ya dispondría de unos ingresos provenientes del sistema de financiación en el entorno de 11.282 millones de euros que podrían considerarse información suficiente para plantearse la elaboración de unos presupuestos.

Pero no será así. Fuentes de la conselleria de Hacienda remarcaron ayer que sería necesario conocer el ingreso principal de las entregas a cuenta -los 9.433 millones mencionados, pero correspondientes a 2020-. «Ese dato no lo sabremos porque el Gobierno está en funciones y no puede convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el órgano que nos marca la regla de gasto y los ingresos de las entregas», se remarcó.

Las mismas fuentes recordaron que en 2016 el entonces secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, «nos envió una carta con una aproximación de esas cifras y con eso se hizo el presupuesto de 2017, pero este año no sabemos si podremos disponer de esas cifras», se remachó.

Fuentes del PP valenciano consultadas ayer por este diario señalaron, en cambio, que la Comunitat Valenciana ha llegado a aprobar un proyecto de presupuestos pese a carecer de toda información del Ejecutivo central respecto a las entregas a cuenta. «En todo caso, como luego el Consell decide hacer con las previsiones de ingresos lo que quieren, no sé por qué esperan a cifras oficiales», se señaló.

La lluvia de millones anunciada ayer -los 460 millones desbloqueados llegarán gracias a un informe de la Abogacía del Estado que hace sólo dos meses había sostenido exactamente lo contrario- no impide que la Comunitat arrastre toda una serie de impagos por parte del Ejecutivo central: los 1.300 millones anuales de infrafinanciación, otros 300 millones para prestaciones por dependencia, 380 millones por desplazados sanitarios y otros 250 millones por la actualización del IVA de 2017, se añadió desde el PP.