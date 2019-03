¿Dónde está Getxo? El lapsus de Pablo Casado que se ha vuelto viral Pablo Casado, en Getxo. / Efe El presidente del PP comete un lapsus geográfico durante su visita al País Vasco LAS PROVINCIAS Sábado, 23 marzo 2019, 09:15

Un error en geografía de Pablo Casado, presidente del PP, se ha vuelto viral este fin de semana. El líder del Partido Popular ha realizado una visita al País Vasco, donde ha realizado varios actos en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Durante su estancia en Bilbao ha anunciado que iba a desplazarse a Getxo para visitar el buque 'Juan Carlos I', amarrado allí, pero ha cometido un lapsus que en poco tiempo se ha vuelto viral: «Hoy después de Bilbao vamos a ir a Gipuzkoa, vamos a visitar Getxo». Y Getxo no es un municipio de Guipúzcoa (Gipuzkoa), sino de Vizcaya (Bizkaia), la provincia en la que estaba cuando anunció la visita.

Esto ha provocado numerosas reacciones en las redes sociales y también en los medios de comunicación vascos, como por ejemplo el del programa En Jake de la ETB, que estaba dando en directo la intervención de Casado. «No me lo puedo creer. No me lo puedo creer», sdecía el presentador. «Ni han parpadeado las dos candidatas que le rodean».

En las redes sociales las críticas se han multiplicado por este lapsus, algunos con cierta ironía.

Anda que no ha pasado veces Pablo Casado por el Getxo de Gipuzkoa cuando iba camino de Harvard... — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de marzo de 2019

No sabe dónde está la Universidad Rey Juan Carlos, va a saber dónde está Getxo. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 23 de marzo de 2019

El giro de cuello de la mujer de la izquierda nada más escuchar "Getxo" debería ser un meme inmediato. Pablito sembrando el asombro allí donde va https://t.co/lNHTkx976g — Emmett Brown (@CharritoER) 23 de marzo de 2019

Casado ha realizado estas declaraciones en el Paseo de Abandoibarra, acompañado por el líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Beatriz Álvarez Fanjul, y la presidenta de los populares vizcaínos y candidata a la Alcaldía de Bilbao, Raquel González. Allí ha reivindicado «las Fuerzas Armadas» y «la normalidad de que al País Vasco pueda venir un buque de la armada, se pueda celebrar un partido de fútbol o se pueda hacer cualquier actividad cultural, política y social que representa a todos los españoles».