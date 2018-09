La gestión de Oltra no recibe el apoyo en Les Corts ni de sus compañeros de Compromís La vicepresidenta Mónica Oltra junto a Fran Ferri, portavoz de Compromís, en Les Corts. / Jesus Signes Nacionalistas y PSPV optan por abstenerse en una iniciativa pactada entre PP, Cs y Podemos que insta a mejorar las políticas sociales de la vicepresidenta A. C. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:54

Valencia. Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, se encontraba ayer indispuesta por motivos de salud y no acudió a Les Corts. Allí se debatía una moción sobre la gestión de los centros de menores que está a cargo de su conselleria, presentada por la diputada popular María José Català. A última hora, se dio una alianza peculiar: PP, Ciudadanos y Podemos, lo que obligó a Compromís y PSPV a abstenerse para no perder una votación, lo que conllevó dejar sin respaldo explícito a Oltra, una abstención que, al menos en lo que respecta a Compromís, es difícil de creer que se hubiese producido con su líder presente en la Cámara.

Al haberse sumado Podemos a la oposición, la iniciativa sobre políticas sociales iba a salir adelante aunque los nacionalistas y los socialistas votasen en contra. Para no escenificar una derrota del Consell en Les Corts, la estrategia de los dos partidos fue ponerse de perfil y no votar no a favor ni en contra.

La enmienda transaccional firmada por Català, el diputado de Ciudadanos Toni Woodward y Fabiola Meco, parlamentaria de Podemos, insta al Consell a revisar todos los expedientes de menores de entre los 0 y 6 años, mantener los nuevos trámites actualmente establecidos que aseguren el pago de la prestación económica de acogimiento a las familias, incrementar las ratios, mejorar las condiciones de los centros o incrementar los recursos de formación, entre otras cosas. Gran parte de estas medidas no estaban en la proposición inicial del PP pero las propuestas de Cs y, especialmente, las impulsadas por Podemos se incorporaron. Los populares decidieron ceder y sacrificar parte de su iniciativa ante la formación morada para evidenciar la crítica a la gestión de Oltra.

Los populares consideran que la votación es una reprobación política a la líder de Compromís

El debate de la moción fue muy acalorado y, aunque Podemos firmó la enmienda transaccional, también dirigió ataques contra el PP. Meco justificó la posición de su grupo parlamentario y afirmó que llegaron a la política para «trabajar para aportar soluciones, para eso están estos escaños». «El rumbo que han emprendido no es el acertado. El objetivo de esta moción no es Oltra, es esa infancia vulnerable que el PP, abandonó a su suerte cuando gobernaron», sentenció la diputada.

Mónica Álvaro, portavoz adjunta de Compromís, arremetió duramente contra Català y le acusó de no acudir a las comisiones parlamentarias donde se tratan estos temas. Para los nacionalistas, las proclamas de los populares se basan en la inacción y por ello respaldaron la gestión de la vicepresidenta, pero sólo de boca, porque luego se abstuvieron. Desde el PSPV fue la diputada Concha Andrés la que apoyó a los profesionales de los centros de menores porque consideró que «se están dejando la piel por todos y cada uno de los niños bajo la tutela de la Generalitat». «No vamos a interferir en el buen trabajo de los profesionales» indicó Andrés.

La intervención de Català subió el tono contra Oltra. Desde la tribuna criticó que la líder de Compromís «cogió la cartera de política social del Consell pensando que iba a brillar y que iba a ser Robin Hood» mientras que ayer vio cómo se aprueba una moción que consideró «que en términos parlamentarios, es una reprobación a la actividad y la gestión del Consell en materia de menores». La también portavoz adjunta del PP señaló que desde el inicio de legislatura «el debate sobre menores ha sido duro e intenso, con situaciones penosas».

«Creo que todos los grupos compartimos la preocupación por los centros de menores en la Comunitat. ¿Quién no puede estar de acuerdo con la revisión de expedientes, con pagar puntualmente la prestación a las familias acogedoras, con impulsar el funcionamiento de los centros y adecuar ratios y tiempo de estancias máximas?», preguntó Català. La dirigente popular incidió en que las propuestas del PPCV son las mismas que las consideraciones que ya hizo el Síndic de Greuges, que subrayó que ya alertó «de la sobreocupación de los centros».