El gerente provincial del PP, a Rosa Álvarez: «Qué poco queda para verte con sueldo del PSOE»

«Ay, Rosa, qué poco queda para verte con sueldo del PSOE. Qué engañados tienes a muchos... pero no a todos». Así se ha expresado ... en redes sociales el gerente provincial del PP en Valencia, Sergio Alonso. El cargo orgánico popular se refirió de este modo a la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez, que ayer compareció en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana.

Alonso publicó el mensaje el lunes, respondiendo a una información con declaraciones muy críticas de Álvarez ante la dimisión del president del Consell, Carlos Mazón, al que calificó de «sinvergüenza». Ayer, la dirigente de la asociación, una de las más beligerantes frente al Gobierno valenciano, fue la primera en declarar en el Congreso.

Rosa Álvarez: «A las 19:15 hablé con él. Fue una conversación agónica, estaba ahogándose. Le dije que se subiera a la terraza, pero no podía abrir la puerta por el agua. Mi hija y mi marido fueron a su casa. Mi marido me explicó que habían llegado hasta la esquina de su calle, pero que no podía cruzar por el agua. Mi hija Aitana insistía en ir a por él y mi marido me la pasó. Le dije que mi padre se había subido a la terraza y estaba a salvo, le mentí. A él le dije que iban a por él y él me decía que la niña se volviera. Fue la última vez que hablé con él».

El PSPV ha denunciado el «ataque» del gerente popular y exigió que rectificase. La cuenta de Alonso en la red social X se cerró para evitar visitas.

Fuentes del PP en la provincia de Valencia señalaron este martes «que se trata exclusivamente de una opinión personal» y lamentan que el PSPV «esté más centrado en generar ruido que en trabajar por las valencianas y los valencianos».

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, en un comunicado, ha lamentado que los dirigentes del PP «dediquen su tiempo a despreciar el dolor de las víctimas demostrando su poca catadura moral, a la altura de su ya expresident» de la Generalitat Carlos Mazón.

«Tras la dimisión de Mazón, necesitan abrir nuevos frentes y ahora se aferran a un simple tuit para hacer política, en lugar de aportar soluciones que contribuyan a la reconstrucción», indican las mismas fuentes del PP.

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, este martes en rueda de prensa tras la junta de portavoces en Les Corts, ha exigido a Mompó que «rectifique las palabras» de Sergio Alonso, una persona «de su entera confianza» a la que ha acusado de «atacar» a Rosa Álvarez, «a la que directamente insulta».