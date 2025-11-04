Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rosa Álvarez, ayer en el Congreso con una camiseta con la foto de su padre, ahogado el 29 de octubre. EP

El gerente provincial del PP, a Rosa Álvarez: «Qué poco queda para verte con sueldo del PSOE»

Los populares señalan que el tuit es «exclusivamente una opinión personal» de su militante sobre la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales y lamentan que «el PSPV esté más centrado en generar ruido que en trabajar»

Burguera

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

«Ay, Rosa, qué poco queda para verte con sueldo del PSOE. Qué engañados tienes a muchos... pero no a todos». Así se ha expresado ... en redes sociales el gerente provincial del PP en Valencia, Sergio Alonso. El cargo orgánico popular se refirió de este modo a la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez, que ayer compareció en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana.

