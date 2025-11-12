Génova evita el debate de si la presidencia de Pérez Llorca sería hasta 2027

La comunicación con la que la dirección nacional del PP ha confirmado la designación de Juanfran Pérez Llorca como candidato al debate de investidura para ... ser president de la Generalitat no aclara uno de los puntos clave de su mandato, si es que logra el apoyo de Vox para ser elegido president: el de si esa designación tendrá un carácter temporal, hasta que acabe la legislatura, o si se podría alargar más allá.

Es cierto que no es un debate que haya por qué afrontar en este momento. Si el síndic popular resulta elegido tendrá, sobre la mesa, no sólo que elegir un sustituto al frente del grupo parlamentario del PP de Les Corts, sino casi 18 meses, hasta mayo de 2027, para gestionar la administración autonómica y tratar de pasar página al acoso político que la figura del president de la Generalitat, en la persona de Carlos Mazón, ha venido sufriendo a lo largo del último año.

Pérez Llorca no es un recién llegado a la política. Sabe perfectamente cuáles son las preferencias de un partido que conoce como la palma de la mano. Si la hoja de ruta se cumple y acaba presidiendo la Generalitat, tendrá ante sí la oportunidad de imprimir su propio sello a la gestión del Gobierno valenciano. Estar condicionado por las cesiones a Vox no parece, a priori, que vaya a ser un gran problema para el aún alcalde de Finestrat.

Lo que Pérez Llorca no quiere es aparecer como un presidente con fecha de caducidad. El dirigente popular es consciente de que si los grupos de la oposición interpretan que su mandato es una solución para poder acabar la legislatura será imposible liderar la gestión, porque se le reprochará con reiteración que el suyo es un cargo de transición. Y Pérez Llorca no quiere un cargo «con apellidos». Ser president de la Generalitat, no vinculado a una duración temporal.

Ese es el planteamiento que se hace el dirigente popular, que tendrá sobre la mesa también marcar las líneas de la relación con el Gobierno central -de choque absoluto bajo el mandato de Mazón-, así como un papel fundamental en el futuro del PP valenciano. Porque la salida de Mazón de la presidencia de la Generalitat, que se hará efectiva en el mismo momento en el que se publique en el BOE la designación de un sustituto, llevará aparejada previsiblemente que dé un paso al lado de la presidencia del partido. Y a la espera de la convocatoria de un congreso regional -reclamado con reiteración por el expresidente Francisco Camps- sería el secretario general del partido, es decir el propio Pérez Llorca, el que asumiría las riendas de la organización.

Génova no se ha pronunciado sobre si la eventual presidencia de Pérez Llorca será o no temporal. Tampoco lo ha hecho el afectado. En todo caso, en ese escenario jugará un papel no menor tanto el desarrollo de lo que queda de legislatura como la coyuntura política nacional cuando se acerque el momento de la convocatoria electoral autonómica de 2027. La situación que pueda atravesar el Gobierno de Pedro Sánchez -que viene sobreviviendo políticamente pese a quedarse sin mayoría parlamentaria y a las causas judiciales que afectan a su entorno personal y político- será un factor a tener en cuenta. Las relaciones de PP y Vox, y la necesidad o no de proponer un candidato con mayor o menor capacidad de diálogo con el partido de Santiago Abascal, también. Y la gestión de Pérez Llorca, siempre con la prevención de que pueda lograr el apoyo de Vox para ser investido president, puede ser la más importante de todas. Eso sí, siempre y cuando Catalá siga queriendo dedicarse a la política municipal.