Génova y la cúpula de Mazón, vigilantes frente al acto de Camps

«En Génova están esperando a ver qué pasa mañana y entonces vendrán, preguntarán, o no», advierte un cargo electo valenciano del PP en Madrid ... sobre el estado de ánimo, vigilante y expectante, de la cúpula nacional del partido frente al evento organizado por el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Camps ha organizado un acto público para este sábado con el que pretende rendir homenaje por los 30 años de gobierno del PP valenciano. Una cita en el Veles e Vents a la que se espera una gran asistencia (más de un millar de personas) y en cuya movilización están participando algunos históricos del partido, como la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, el exjefe de gabinete de Alfonso Rus, Emilio Llopis, y el expresidente de la Diputación de Castellón Vicente Aparisi. Tanto en Madrid como en la cúpula popular del PPCV están a la espera de cómo se desarrollan los acontecimientos.

En las televisiones nacionales se está asegurando abiertamente que Camps anunciará en Veles e Vents su «candidatura» a liderar el PP valenciano, una intención completamente extemporánea, además de muy al margen de los estatutos del partido. «Todo muy 'Made in Camps'. Él siempre ha sido así…», advierte un histórico dirigente del PPCV. También hay dirigentes que piensan que Camps se limitará a demostrar que está ahí, sin buscar un enfrentamiento abiero y directo con los estamentos populares a través del anuncio de una candidatura.

La respuesta más común entre los actuales dirigentes de los populares valencianos, y alguno del ámbito nacional consultado por este periódico, es: «Vamos a ver qué hace». Expectación. Y mucha incertidumbre: «Es impredecible».

«¿Ante qué órgano pretende presentar su candidatura? ¿Para ser qué?», pregunta un importante cargo público del PP, mientras que algunos diputados admiten su disgusto («Es una deslealtad al partido y al presidente Mazón. Cuando él fue presidente siempre lo respetamos y lo apoyamos. Deberia hacer lo mismo. Hoy el presidente Camps es un «afiliado» y no deberia hacer actos al margen del partido») y tiran de memoria: «No se acuerda cuando él lo pasó tan mal».

En cualquier caso, unos y otros admiten que a Camps «se le debería haber dado bastante más cariño. No era un cualquiera». No obstante, según explica un descatado cargo electo, el evento «está fuera de tiempo completamente. A mi me han enseñado en mi casa que tienes que tener valores en la vida y no le encuentro sentido a montar un acto para eregirse en candidato a un congreso que no está ni programado todavía».

«Genova debería haberse anticipado. A la gente hay que tratarla bien después del calvario que ha pasado Paco, y el PPCV lo apoyó antes de llegar al poder, y ahora no quieren saber nada de él. Es posible, e igual está haciendo todo esto para forzar a que le den alguna solución política», analiza un veterano dirigente ya fuera de la esfera orgánica del partido.

Incluso entre los defensores de su figura y aquellos que le reconocen que todavía tiene peso en el partido («tiene sus seguidores»), no pasa inadvertido que el acto «genera lío y ruido» en un momento en el que Mazón mantiene un perfil bajo mientras el PP se mantiene a la espera, no sólo de Camps, sino de ver cómo evoluciona todo lo relacionado con el presidente de la Generalitat: «El partido está paralizado orgánicamente en las tres provincias. Si hay adelanto electoral pillas al partido paralizado y eso te penaliza».