La Generalitat rechaza por «dignidad» la quita de la deuda y exige una solución vinculada a la reforma de la financiación

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha reiterado este viernes el rechazo de la Generalitat a la propuesta de condonación parcial de deuda autonómica que ... el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros el próximo martes. «Es inaceptable por el fondo y por la forma: ni cuenta con el consenso autonómico expresado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ni tiene en cuenta la infrafinanciación como origen del 80% de la deuda valenciana», ha denunciado Merino.

Merino considera que la medida es «técnicamente cuestionable y políticamente inaceptable porque responde a un acuerdo político bilateral con Esquerra Republicana pactada únicamente con ERC». Además, reitera que «no beneficia en nada a las necesidades de la Comunitat Valenciana» y exige que cualquier solución al endeudamiento esté necesariamente vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.

La condonación anunciada no generaría recursos adicionales para mejorar la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, ya que se trata de una operación contable con efectos muy limitados. Según la AIReF, la única consecuencia práctica sería una ligera reducción del déficit. Tampoco permitiría a la Generalitat poder volver a los mercados para financiarse.

«Es una propuesta que no sirve a los intereses de la ciudadanía. No podremos destinar ni un solo euro más a los servicios esenciales. Y además, como contribuyentes, los valencianos y valencianas tendrán que asumir su parte proporcional de la deuda condonada a otras comunidades», ha señalado la consellera.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, a la Comunitat Valenciana se le condonarían 11.210 millones de euros, lo que representa solo el 19,3 % del total de su deuda y el 24,3 % de la deuda atribuible a la infrafinanciación. «Ninguna comunidad de régimen común recibe menos en proporción a su endeudamiento», ha lamentado la consellera de Hacienda, Ruth Merino.

Merino, que ya evidenció su postura junto a los consejeros de otras once CCAA en el CPFF del pasado mes de febrero, denuncia «el uso político que el Gobierno de Sánchez está realizado de una medida que debería haber sido fruto del consenso y del respeto al marco multilateral».

«Uso político»

«En ningún caso podemos apoyar unos criterios que no benefician en nada a los ciudadanos y menos aún a la Comunitat Valenciana. No podemos aceptar las migajas del pacto de Sánchez con los independentistas solo por reducir unas décimas nuestro déficit. Es una cuestión de dignidad. Ya está bien de reírse de los valencianos», ha manifestado Merino.

Tras la aprobación, este próximo martes, del anteproyecto de ley en Consejo de Ministros, el texto iniciará su tramitación parlamentaria, ya que la medida requiere una ley orgánica. Esto obliga al Gobierno de Sánchez a buscar una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados que, según recuerda la consellera, no tiene asegurada.