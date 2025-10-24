Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
Marisa Gracia, la que fuera gerente de FGV en Les Corts. Damián Torres

La Generalitat rechaza acudir al Supremo y pagará los 100.000 euros a la exgerente de FGV

La Abogacía sostiene que el fallo del TSJ está suficientemente motivado y no hay posibilidad de revocar la decisión

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:20

Comenta

La Generalitat no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que obliga a pagar 100.000 euros de indemnización a Marisa Gracia, exgerente ... de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), por las conclusiones de la comisión de investigación de Les Corts. En aquel dictamen del parlamento se la hizo responsable del siniestro ferroviario, el más grave de la historia de España, con 43 fallecidos y 47 heridos.

