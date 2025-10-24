Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, en una comparecencia ante la prensa. Jesús Signes

La Generalitat quiere que la indemnización de 100.000 euros a Marisa Gracia la paguen los 10 diputados que la provocaron

Busca la fórmula de proponer a Les Corts un «reintegro por alcance», aunque la inviolabilidad parlamentaria aleja esa posibilidad

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:51

Comenta

La Generalitat ha anunciado que no recurrirá la sentencia del TSJ valenciano que obliga a pagar 100.000 euros de indemnización a Marisa Gracia, exgerente ... de FGV, por las conclusiones de la comisión de investigación de Les Corts. En aquel dictamen de la Cámara valenciana se le hizo responsable del siniestro ferroviario, el más grave de la historia de España, con 43 fallecidos y 47 heridos.

