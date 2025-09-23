Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, en la presentación de las ayudas del Consell. EP

La Generalitat paga otros 154 millones de euros en ayudas de primera necesidad y para vehículos a las familias afectadas por la riada

Los beneficiarios ya han recibido este dinero extra de forma automática en sus cuentas gracias a que estas ayudas no llevan ni trámites ni burocracia

REDACCIÓN

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:54

La Generalitat ha pagado 154 millones de euros en ayudas de primera necesidad y para vehículos a las familias afectadas por la riada del pasado ... 29 de octubre y que ya fueron beneficiarios de estas ayudas en las anteriores convocatorias gestionadas por la Agència Tributària Valenciana (ATV). En concreto, 80 millones de euros se han destinado a cubrir de nuevo gastos para enseres y bienes para 26.536 hogares, mientras que las personas y empresas que perdieron sus vehículos en la dana han recibido otros 74 millones de euros para 40.000 beneficiarios.

