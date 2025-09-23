La Generalitat paga otros 154 millones de euros en ayudas de primera necesidad y para vehículos a las familias afectadas por la riada

La Generalitat ha pagado 154 millones de euros en ayudas de primera necesidad y para vehículos a las familias afectadas por la riada del pasado ... 29 de octubre y que ya fueron beneficiarios de estas ayudas en las anteriores convocatorias gestionadas por la Agència Tributària Valenciana (ATV). En concreto, 80 millones de euros se han destinado a cubrir de nuevo gastos para enseres y bienes para 26.536 hogares, mientras que las personas y empresas que perdieron sus vehículos en la dana han recibido otros 74 millones de euros para 40.000 beneficiarios.

El pago del incremento de estas ayudas, anunciadas el pasado 2 de septiembre por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se está efectuando directamente mediante transferencia a la cuenta bancaria en la que se abonó la ayuda inicial a las personas beneficiarias, sin trámites burocráticos y sin necesidad de volver a solicitar las ayudas.

Estos 154 millones de euros se suman a los 331,5 millones que la Generalitat ya había abonado por estos mismos conceptos (ayudas de primera necesidad y para vehículos siniestrados) a las familias y empresas afectadas por la dana, de modo que el total abonado por el Gobierno valenciano para estas dos partidas alcanza ya los 485 millones de euros. El Plan Simplifica de la administración valenciana, implantado durante esta legislatura, está permitiendo que los pagos se realicen de forma automática y sin necesidad de que los beneficiarios tengan que solicitarlo de nuevo.

La Generalitat ha comenzado a abonar un total de 73.813.750 euros de los 166 millones previstos, correspondientes a cerca de 40.000 personas beneficiarias de las ayudas directas para compensar la pérdida de vehículos siniestrados en la dana que afectó a distintos municipios de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) va a abrir un nuevo plazo de solicitudes del 1 al 22 de octubre para las personas afectadas que no se acogieron a estas ayudas en las convocatorias anteriores o, en caso de haberlas pedido, que presenten una solicitud para un vehículo distinto. En total se han previsto 174 millones de euros para abonar tanto el incremento de las ayudas ya percibidas por los afectados como para las nuevas que puedan concederse durante el nuevo plazo de presentación.

Las cantidades abonadas corresponden al aumento de los importes máximos de las ayudas por vehículos gravemente dañados por la riada. De este modo, las nuevas cuantías máximas duplican las iniciales, de forma que las nuevas cantidades máximas variarán entre 500 euros para ciclomotores y hasta 30.000 euros para autobuses y autocares.

En el caso de los turismos, se abonarán 4.000 euros en total, que serán 5.000 euros en el caso de los turismos adaptados a personas con movilidad reducida, 16.000 euros para maquinaria agrícola y de obras o 18.000 euros para camiones de gran tonelaje, entre otras.