Gaspar asegura que el PSPV ganará peso en el Gobierno de la Diputación El presidente provincial avanza que en los próximos días arrancarán las negociaciones con Compromís para conformar el Ejecutivo A. C. Miércoles, 19 junio 2019, 01:25

Valencia. Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia en funciones y dirigente del PSPV, cree que su partido tiene que ganar peso en el próximo gobierno provincial. Gaspar considera que los resultados de las elecciones municipales que se trasladan al pleno provincial, donde los socialistas han pasado de tener ocho a trece representantes, avalan la tesis de que su partido tiene que gestionar más áreas.

Gaspar se pronunció en estos términos minutos antes de arrancar el que, casi con total seguridad, será el último pleno de la legislatura en la Diputación de Valencia. Para el presidente en funciones la mayoría socialistas «tiene que tener un reflejo» en el pleno provincial aunque aseguró que no van «con prioridades» de cara a la negociación. Gaspar apuntó que, una vez que se ha constituido el Consell, es el momento de que arranquen los contactos para que se reedite el Ejecutivo provincial entre PSPV y Compromís. «Todavía no han habido llamadas» admitió el dirigente socialista, que apuntó que también es debido a que Compromís aún no tiene elegidos a sus representantes provinciales aunque se mostró seguro «de que los equipos negociadores pondrán música a las notas» de los resultados electorales.

Sobre la posibilidad de optar a al a reelección como presidente, Gaspar incidió en que esta es una decisión «que tomará el partido» aunque se mostró dispuesto a asumir esta tarea al admitir que «le encantaría». Gaspar también se pronunció sobre la designación de los representantes socialistas a los que valoró de forma positiva «por su trayectoria municipalista».