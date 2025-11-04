Se va Gan Pampols, se irá Mazón, pero la guerra entre el Gobierno y el Consell continúa

Este lunes, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció su dimisión, que se sustanciará cuando Les Corts aprueben un sustituto o, en caso contrario, ... se adelanten elecciones. Este martes, Mazón ha designado a Martínez Mus sustituto de Gan Pampols, el teniente general que también se va, pero de manera inmediata. Uno se irá y otro se ha ido, pero la vida sigue igual. Y desgaciadamente para los valencianos, la realidad es que el Gobierno central y el Consell no son capaces de trabajar conjutnamente. Esta mañana, Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo central, ha considerado que «al señor Carlos Mazón le ha derrotado el coraje y la decencia de las víctimas». Gan se ha marchado con un discurso cargado de reproches hacia ese Gobierno por considerar que no ha querido coordinarse con la Generalitat, y ha recordado que, siete años y medio después de llegar Sánchez al poder, si hoy vuelve a llover en Valencia tal y como lo hizo un año, no hay infraestructuras puestas en marcha para evitar que todo vuelva a inundarse.

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha acusado a Moncloa de trabajar desde el «cálculo político». Martínez Mus, que sustituye a Gan, ha anunciado que ha pedido una reunión con la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, para ver si «comenzamos a coordinarnos». Pérez ocupa el puesto después de que se desvelase que el anterior comisionado, José María Ángel, había falsificado un curriculum en la Diputación de Valencia, presidida por el popular Vicent Mompó, que aspira a ser algún día president de la Generalitat. Es todo un toma y daca.

El Consell lanza un mensaje claro, que es la asunción de responsabilidades por la gestión de la dana tras la salida de la cúpula de Emergencias y, ahora, del propio president de la Generalitat, y ahora mira al Gobierno central y le pregunta si va a hacer algo similar, siquiera autocrítica, o si al menos va a asumir la importancia de coordinar los trabajos.

«Un año de cacería política»

Camarero ha criticado las palabras de Alegría y ha destacado que provienen de la portavoz del Gobierno de Sanchez, «un Ejecutivo que no ayuda, y que tiene poco que decir respecto a Mazón y a la Comunitat. El Gobierno de España lleva un año entero de cacería política porque no acepta el cambio en la Generalitat tras las elecciones de 2023 y han visto una oportunidad en la dana. Pido que asuman sus responsabilidades y ayuden a la reconstrucción y recuperación».

«Para mí ha sido un honor y un privilegio trabajar con gente que ha hecho lo mejor que ha podido. He visto en los alcaldes una vocación de servicio público extraordinaria en una labor no apoyada en quien debiera», ha señalado Gan Pampols en su despedida durante la comparecencia tras el pleno del Consell celebrado en Alicante.

La despedida de Gan Pampols: «Volverá a llover»

Gan Pampols se ha dirigido «a la ciudadanía» para decirles que «más allá del cainismo y el enfrentamiento, hay que reconocer el trabajo de muchísima gente. Es cierto que no se ha hecho lo bien que se debiera ni lo rápido que se debería, pero eso se debe a quien ha omitido la labor de coordinación, que ha omitido esa labor y la omite. Pregúntense sobre todo aquello que se dijo que se iba a hacer y no se ha hecho. Ya saben que, aquí, 'o no plou o no sap ploure', y volverá a llover. Espero una unidad de esfuerzo y que alguien tenga lo que tiene que tener para hacerlo y la Comunitat desarrolle su potencial con los recursos financieros que debería tener y que le niega aquel que debería distribuirlos y no lo hace». Más claro agua. Mensaje directo al Gobierno central.

Martínez Mus, nuevo vicepresidente

Martínez Mus, nuevo vicepresidente, ha querido agradecer personalmente su labor a Gan Pampols, «que ya tiene el reconocimiento de todo el Consell, por su trabajo y vocación de servicio. Su labor ha sido fundamental para establecer la hoja de ruta de una reconstrucción que avanza. Me comprometo a trabajar esas competencias que asumo con el compromiso que supone el Plan Endavant, un diagnóstico y un tratamiento de lo que debemos hacer».

«Un año después y con la ejecución de las medidas en curso hay una realidad incontestable, que es el impulso de las infraestructuras, transporte, depuradoras y todas las obras que los ayuntamientos no podían asumir. Hemos tramitado un millón de toneladas de residuos. Se ha devuelto gran parte de la normalidad a las comarcas afectadas. Trabajaremos sin descanso pero exigiendo que se ejecuten los trabajos para la protección de la población. El Gobierno debe ponerse en marcha ya y recuperar la interlocución en la reclamada comision mixta. No podemos ir cada uno por su camino. Hoy mismo he pedido una reunión con la comisionada del Gobierno. A ver si podemos mantener un contacto normal, también, con las asociaciones de víctimas que quieran tenerlo», ha señalado Martínez Mus.

La emoción de Camarero

La portavoz del Consell ha tenido un momento de vacilación y emoción, algo que en público no suele conceder. Camarero es un perfil clásico de política del PP: dura y sólida, correosa en el debate y también como portavoz. Sin embargo, tras el anuncio de la salida de Gan y la llegada de Martínez Mus, ha flaqueado al referirse a la marcha de Mazón.

«Quiero hacer una reflexion. Hoy.... es un día dificil para nosotros», ha comentado, con una pausa, literalmente, dramática. «Estamos profundamente tristes pero también orgullosos del president. Todos nos sumamos al Consell con una idea clara, que el proyecto de Carlos Mazón es el mejor para la Comunitat», ha comenzado señalando.

Camarero pide «respeto» y «comprensión» a la decisión de Mazón de dimitir como 'president' EP

Camarero ha recordado que «desde hace un año hacemos un esfuerzo sin precedentes encabezados por Carlos Mazón, un esfuerzo centrado en la recuperación y mientras nosotros estábamos especialmente pensando en las víctimas desde el mayor de los respetos y con las puertas abiertas».

Sin embargo, según la vicepresidenta, «hemos visto al president resistir ataques brutales, insufribles, de la izquierda, ayudados por todo el aparato del Gobierno sanchista, retorciendo el dolor y creando bulos, ante un presidente impulsando obras, ayudas, medidas destinadas a las familias afectadas, proponiendo soluciones, aprobando presupeustos en el peor momento de la Comunitat porque esta tierra no puede pararse».

«No ha sido fácil recibir esos ataques despiadados, y tras la decisión de apartarse pedimos respeto y comprensión. Comprendemos y valoramos su sacrificio y estamos profundamente orgullosos. Seguiremos trabajando sin descanso y manifestamos nuestra gratitud inmensa por la oportunidad que nos ha dado, el esfuerzo y la generosidad. El tiempo pondrá cada uno en su sitio y se diferenciará entre un hombre que ha podido equivocarse y una mala persona», ha indicado Camarero, quien ha asegurado, respecto a si Mazón acudirá al Congreso y a Les Corts, a sendas comisiones de investigación sobre la dana, que «el president siempre ha manifestado su voluntad de acudir a Les Corts así como al Congreso. Mazón comparecerá, mientras el presidente de la CHJ no ha querido hacerlo en Les Corts, y Pedro Sánchez no quiere venir tampoco a la comisión de investigación del parlamento valenciano, un ejemplo de cómo el Gobierno sigue dando la espalda a la Comunitat»

Camarero ha insistido en que «las víctimas han estado en nuestra memoria y corazón. Las respetamos y nunca las utilizaremos. El president lleva un año soportando bulos e insultos. No todo vale en política. Y los ataques al jefe del Consell le han llevado a tomar una decision dura y a hacer un sacrificio. Su discurso de ayer fue una asunción de errores y una petición de perdón. Ojalá lo hicieran otros. El Gobierno no está exento de responsabilidad en la tragedia. Seguimos esperando y esperamos que ahora sea el momento de que alguien pida perdón y asuma responsabilidades. Un año después no lo han hecho».