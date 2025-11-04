Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las aguas negras toman la Albufera por la falta de la quema de la paja del arroz
La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

Se va Gan Pampols, se irá Mazón, pero la guerra entre el Gobierno y el Consell continúa

El vicepresidente dice adiós con un duro reproche al Ejecutivo por impedir la coordinación y negar la financiación mientras la ministra socialista Alegría afirma que al president le han «derrotado» las víctimas de la dana y afea a Feijóo que deje la Generalitat en manos de Vox

Burguera

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

Este lunes, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció su dimisión, que se sustanciará cuando Les Corts aprueben un sustituto o, en caso contrario, ... se adelanten elecciones. Este martes, Mazón ha designado a Martínez Mus sustituto de Gan Pampols, el teniente general que también se va, pero de manera inmediata. Uno se irá y otro se ha ido, pero la vida sigue igual. Y desgaciadamente para los valencianos, la realidad es que el Gobierno central y el Consell no son capaces de trabajar conjutnamente. Esta mañana, Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo central, ha considerado que «al señor Carlos Mazón le ha derrotado el coraje y la decencia de las víctimas». Gan se ha marchado con un discurso cargado de reproches hacia ese Gobierno por considerar que no ha querido coordinarse con la Generalitat, y ha recordado que, siete años y medio después de llegar Sánchez al poder, si hoy vuelve a llover en Valencia tal y como lo hizo un año, no hay infraestructuras puestas en marcha para evitar que todo vuelva a inundarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  3. 3 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  6. 6 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  7. 7

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  8. 8 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  9. 9 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía
  10. 10

    Adiós a los maceteros «feos» de Ribó: mobiliario sobrio de hormigón, flores de Pascua y granados para la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Se va Gan Pampols, se irá Mazón, pero la guerra entre el Gobierno y el Consell continúa

Se va Gan Pampols, se irá Mazón, pero la guerra entre el Gobierno y el Consell continúa