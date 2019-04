El futuro, en manos de Puig y Bonig D. Torres LAS PROVINCIAS une a los aspirantes con más opciones A. RALLO Domingo, 28 abril 2019, 00:14

El futuro será de Puig o Bonig. Los dos únicos candidatos con opciones reales de presidir la Generalitat acuden a la cita con LAS PROVINCIAS. A las once, llega el secretario general de los socialistas, que aspira a la repetición del Botánico. El desgaste de la campaña no pasa en balde. Ya se va notando el cansancio, que se traduce incluso en dolor, apunta el presidente. Llega Bonig al ritmo de una Coca Cola y su cazadora vaquera con una chapa -sí, parece que todavía se usan- del grupo The Who. Aspira a impedir una segunda legislatura del 'Titanic' -en jerga de los populares- y confía en la suma de las derechas, a la andaluza. Lo que resultará impepinable es que deberán buscar pactos. ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquellas elecciones con mayorías? Apenas ocho años, pero parece algo del siglo pasado.

«Vamos a subir a las Torres para la foto», lanza el fotógrafo Txema Rodríguez a medio camino entre la propuesta y la orden. El monumento y alrededores es un enjambre de turistas, circunstancia que hace pasar desapercibidos a los protagonistas. Sólo una persona detiene a la comitiva. «Suerte a los dos, pero a usted más», le suelta al presidente. El ascenso a las Torres de Serranos, con sol, se hace pesado. Aparecen algunas dificultades. «Eh¡ ¿Tan arriba? Que yo tengo vértigo», revela Puig a medio camino. «Y venga a subir escaleras y yo con tacones», añade la aspirante. Pero nada es comparable a la travesía del desierto que los casos de corrupción impusieron a la líder de los populares. Sólo que su partido esté en la pelea electoral ya parece un milagro. Desde Génova tampoco le envían flores, precisamente. Casado ha trufado las listas al Congreso de aspirantes poco afines a la líder popular. Pese a todo esto no le quitan el sueño. «Yo hoy dormiré sin problemas. Hemos hecho todo lo que hemos podido, la conciencia muy tranquila».

El recorrido de Puig, que ha consolidado su imagen de presidente, tampoco ha estado exento de tiranteces con la dirección federal. Pasó de conspirar para echar al secretario general del PSOE a convertirse en su apoyo e incluso ligar su suerte a la de Sánchez con el estratégico adelanto electoral.

Entre Puig y Bonig parece que hay buen rollo. Una sorprendente sintonía. Sacan sus móviles para hacerse dos selfies en las Torres. «Espero salir mejor que el que nos hicimos todos los del Consell», manifiesta. ¿La autora de esa fotografía? La vicepresidenta Mónica Oltra. Nunca hay que dejarse retratar por el adversario.