Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de 700 habitantes
La ministra de Educación, Pilar Alegría, a su llegada al tanatorio del expresidente de Aragón Javier Lambán EFE

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

Numerosas personalidades despiden al expresidente de Aragón en Ejea de los Caballeros

C.P.S.

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:03

Decenas de vecinos y personas pertenecientes al ámbito de la política han acudido esta mañana a rendir tributo a Javier Lambán -quien falleció ayer como ... consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando desde 2021- en su despedida, que ha tenido lugar en Ejea de los Caballeros -su pueblo natal-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  2. 2 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  3. 3 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  4. 4 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto)
  5. 5 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  6. 6

    Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera
  7. 7 Cuatro universidades valencianas, entre las mil mejores del mundo según el ranking de Shanghai
  8. 8 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos