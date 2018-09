El PP frena su ofensiva judicial contra Oltra por las irregularidades en la conselleria

valencia. El Partido Popular ha frenado su ofensiva judicial contra la vicepresidenta Mónica Oltra por las irregularidades detectadas en la gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El archivo de la causa por parte de la Fiscalía provincial ha resultado decisivo para que el PP finalmente descarte llevar el asunto al juzgado de guardia pese a que esa era la intención original de los populares.

La denuncia de los populares recogía el fraccionamiento de contratos y la reiteración de los expedientes de enriquecimiento injusto, es decir, un procedimiento para seguir pagando a la empresa que presta el servicio al no haber sacado el nuevo concurso. Esta circunstancia ha impedido la competencia de otras empresas del sector. Un concurso público, de media, suele cerrarse con alrededor de un 14% menos del importe ofrecido inicialmente, según la denuncia de los populares. En este caso, en el que los expedientes de enriquecimiento injusto alcanzan los 43 millones de euros, se podrían haber ahorrado seis, siempre según la tesis del PP. Sin embargo, uno de los tres fiscales Anticorrupción archivaron la causa al considerar que no existían indicios delictivos en su actuación.

El PP ha dado por cerrado este capítulo al decidir no acudir al juzgado. Esto no significa, no obstante, que se olviden de la exhaustiva vigilancia que mantienen sobre la actuación de Mónica Oltra que, en algunas ocasiones, ya se ha encontrado con los reparos de la Intervención de la Generalitat.

No se descarta que se intente abrir otro frente judicial con nueva documentación, pero no con la que utilizaron en su primera denuncia. La vicepresidenta de la Generalitat siempre ha criticado la estrategia del PP de querer judicializar la actuación gubernamental, una práctica que ella utilizó cuando estaba en la oposición.