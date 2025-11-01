Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juan Carlos I, en una imagen de 2023.
Juan Carlos I, en una imagen de 2023. EFE/ Javier Lizón

Las 10 frases más polémicas de Juan Carlos I en sus memorias: «Ahora que mi hijo me ha dado la espalda...»

El rey emérito repasa una vida «dictada por las exigencias» del país y del trono

AFP

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:58

Juan Carlos I repasa en sus memorias una vida «dictada por las exigencias» del país y del trono, un deber que junto a las sospechas de corrupción lo llevó a exiliarse en Abu Dabi para no «entorpecer» a su hijo y heredero Felipe VI. El rey emérito publicará el 5 de noviembre un libro de memorias escrito con la periodista francesa Laurence Debray. La edición española, 'Reconciliación', a cargo de la editorial Planeta, saldrá a inicios de diciembre.

A la espera de esos lanzamientos, Juan Carlos I, de 87 años, ha concedido una entrevista al diario francés 'Le Figaro' y al semanario 'Le Point'. Este último ha publicado además unos extractos del libro. Estas son algunas de sus frases:

1. «Desde mi nacimiento, no soy dueño de mi destino. Todavía hoy tengo que ajustarme a los deseos de la Casa Real y del Gobierno actual».

2. «Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por deber, que mis supuestos amigos han desaparecido, me doy cuenta de que nunca he sido libre».

3. La relación con Corinna «tuvo un impacto deletéreo en mi reinado y mi vida familiar. Erosionó la armonía y la estabilidad de estos dos aspectos esenciales de mi existencia, conduciéndome finalmente a la difícil decisión de abandonar España. Ensombreció mi reputación a los ojos de los españoles».

4. Sobre su llegada a España en 1948: «Sentí un nudo en el estómago, ya de por sí inquieto por ir a ese país que era el mío pero que no conocía, cuyo idioma no hablaba bien, sin ningún miembro de mi familia».

5. Sobre su relación con Franco: «No ocultaba la simpatía que sentía por mí. Quizás incluso cierta ternura y benevolencia. Se tomaba el tiempo para verme con regularidad y mantener un diálogo permanente».

6. Poco antes de la muerte de Franco, en noviembre de 1975, mantuvo una última conversación con él en el hospital. «Me tomó la mano y me dijo, como en un último suspiro: 'Alteza, solo le pido una cosa: mantenga la unidad del país'».

7. «Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí mismo».

8. Desde que partió a Abu Dabi: «No hay un solo día en que la nostalgia no me invada, como si España se me pegara a la piel».

9. «Cuando llegue mi hora, llegará. Entonces podrán hacer lo que quieran conmigo. [..] Por encima de todo espero, mientras viva, disfrutar de una jubilación tranquila, restablecer una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, volver a España, a mi hogar».

10. Sobre su relación con Letizia: «Tengo un desacuerdo personal. No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares».

