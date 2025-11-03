Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona» «Sé que cometí errores y voy a vivir con ellos toda mi vida, pero ninguno fue por cálculo o por mala fe», admite

Nacho Ortega Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:54 | Actualizado 10:06h. Comenta Compartir

Carlos Mazón ha dimitido como presidente de la Generalitat Valenciana el 3 de noviembre de 2025, un año y 5 días después de la trágica dana que dejó 229 víctimas mortales, varios fallecidos y decenas de miles de afectados en Valencia. El mandatario ha anunciado su marcha tras defender su honestidad y pidiendo que la sociedad «sepa distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona». Estas son las frases más destacadas de su comparecencia, en las que no ha explicado cómo se realizará su sucesión, ni el calendario, ni los plazos ni las personas que pueden intervenir.

Sobre su situación personal

- «Es el primer día en que haré referencia a mi persona»

- «Ya no puedo más. Que mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere.

- «Espero que cuando baje el ruido la sociedad distinga entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»

- «Es momento de reconocer errores propios»

- «Siempre he mantenido el mismo criterio: ante una situación tan grave, hablar de mi situación personal, orgánica, o de mi futuro político me parecía una frivolidad. Asumí ese desgaste desde el principio».

- «Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables para mí y mi familia»

- «Se ha dicho que estaba en un cumpleaños, que yo interfería la alerta. Y todo ello para tener una excusa para tapar los fallos de las agencias del Gobierno».

- «Mi vida cambió el 29 de octubre para siempre. He intentado batallar para que se supieran muchas cosas que explicaban la magnitud de la tragedia».

Sobre la dana

- «Fue un tsunami inimaginable que destruyó materialmente y anímicamente la provincia de Valencia»

- «Sé que cometí errores y lo reconozco. Voy a vivir con ello toda mi vida»

- «He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba. No supe de los fallecidos hasta la madrugada del 30 de octubre»

- «Cometí el error de mantener la agenda de ese día»

- «Debía haber tenido la visión política de desplazarme hasta el lugar. Permití que se trasladase la idea de que el president estaba ajeno a la situación»

- «Permití que se generaran bulos por no dar explicaciones»

- «No pedí la declaración de emergencia nacional porque el Gobierno nos avisó que así no tendría más medios, aunque el presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón. Y sobre todo, mantuve la agenda de ese día»

- «Es cierto que, con los datos de la CHJ y la Aemet, era inimaginable que el barranco del Poyo fuera una trampa mortal»

- «También es verdad que el temporal se centraba en Utiel. Debía haber cancelado mi agenda y trasladarme hasta allí»

- «Las dimensiones de la riada no necesitan ser recordadas, el impacto en cosechas, viviendas, vehículos y sobre todo en salud mental nos obligó al mayor esfuerzo imaginable. Colegios, metros, puentes, carreteras, vehículos... y hasta la Albufera, son retos superados sin financiación. Qué pronto se dijo y qué pronto se ha hecho.

Sobre la reconstrucción

- «Desde la Generalitat Valenciana hemos hecho todo lo humanamente posible para activar la recuperación. Absolutamente todo»

- «Tuve la ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al Gobierno la ayuda se iba a acelerar»

- «Reitero una vez más que jamás un Gobierno autonómico ha abordado un reto ni remotamente parecido»

- «Calculamos tres años y lo hemos conseguido hacer en meses. Solos. Sin aportación a fondo perdido del Gobierno, con solo permiso para endeudarnos, a los más endeudados»

- «Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la tuvimos»

- «Nos quisieron dejar solos por estrategia política»

Sobre la batalla política

- «Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno»

- «La izquierda aprovecha la muerte para hacer política»

- «Sé que el ruido alrededor de mi persona es la excusa perfecta».

- «No voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones», asegura sobre la Administración central.

- «Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España ha querido usar a las víctimas como ariete y no nos dieron los recursos que necesitábamos»

Sobre las víctimas

- «Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como quieran».

- «Las heridas materiales se están curando»

- «Las mayores secuelas son las emocionales»

Sobre el futuro

- «Estos meses han sido durísimos. Las víctimas pueden protestar y decir lo que consideren, pero ya no tengo fuerzas, ni yo ni mi familia, para seguir con la reconstrucción»

- «La Comunitat debe contar con el impulso que se merece con alguien que pueda liderar este nuevo tiempo, que no hayan campañas de odio y señalamiento contra nadie para justificar el abandono»

- «Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat» (Mazón hace relación a la mayoría parlamentaria de PP y Vox)

- «Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción. Ahora toca afrontar el futuro con fortaleza. Ha sido un honor servir a mi tierra».