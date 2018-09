El formato del Debate de Política General, pendiente de ajustes Viernes, 14 septiembre 2018, 01:43

Podemos y PSPV defendieron ayer el nuevo formato del Debate de Política General que reduce el número de propuestas de resolución a una docena por grupo. Sin embargo, en la tribuna de oradores, la diputada por el PSPV Noelia Hernández cuestionó el formato porque impide acuerdos en asuntos puntuales. El podemista César Jiménez admitió que es necesario algunos «ajustes». No lo ve así el síndic del PSPV, Manolo Mata, satisfecho a pesar de que el martes acusó de «filibusterismo político» al PP por incluir en cada propuesta cients de subpropuestas. Mata no critica que Podemos hiciese lo mismo (pero en menor cantidad), ya que el centenar de subpropuestas de Podemos sí le ha dado tiempo a leérselas y porque, además, las entiende, cosa que no le pasa con las del PP.