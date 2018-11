La fiscalía pide al juzgado que el alcalde de Paterna declare como imputado El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. / juan j. monzó Sagredo mantuvo el sueldo de dedicación exclusiva a una tránsfuga del PP, pese a los informes contrarios de Secretaría e Intervención F. R. VALENCIA. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:54

La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido a los juzgados de Paterna la apertura de diligencias previas contra el alcalde de esa ciudad, Juan Antonio Sagredo, para que preste declaración en calidad de investigado por un posible delito de prevaricación al mantener el sueldo de dedicación exclusiva a una concejal que abandonó el grupo municipal del PP.

El Ministerio Fiscal también reclama que se tome declaración a responsables de Intervención, Secretaria, al oficial mayor, al subdirector de recursos humanos, así como al jefe de personal.

La puesta en marcha de esta investigación se deriva de una supuesta denuncia anónima presentada tanto ante la fiscalía como en la Agencia Valenciana Antifraude, que también abrió un expediente de investigación.

Intervención reclamó iniciar un expediente para que la tránsfuga reintegrara el salario

En esa denuncia supuestamente se relataba que el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Sagredo, del PSPV, mantuvo el sueldo de una concejal tránsfuga del PP, María Ángeles Salvador, que por acuerdo adoptado durante el arranque de la legislatura disponía de un sueldo de dedicación exclusiva que mantuvo incluso cuando dos años después, el 28 de junio de 2017, abandonó el grupo del PP.

El escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia asegura que en el pleno municipal del 6 de julio de 2015 se designó a la entonces concejal del PP María Ángeles Salvador, por iniciativa del propio grupo popular, para que tuviera un régimen de dedicación exclusiva del citado grupo municipal. Incide en que la concejal Salvador abandonó «voluntariamente» la disciplina del los populares en el Ayuntamiento de Paterna el 28 de junio de 2017.

La fiscalía asegura que, «no obstante lo anterior -su abandono del grupo municipal del PP casi dos años después de tomar posesión-, se le ha mantenido en su condición de liberada y ha venido percibiendo un salario público como en dedicación exclusiva». Y eso, a pesar de una serie de informes del área de Intervención y Secretaría en los que no muestra acuerdo con la alcaldía.

En un informe elevado el 28 de julio de 2017, Intervención indica que el derecho a la percepción de la citada retribución «deberá acreditarse convenientemente, ya que en caso contrario debería solicitarse su reintegro, siendo que la designación de la dedicación fue asignada al grupo municipal al cual ahora no pertenece».

Un mes más tarde, el 30 de agosto del año pasado, el mismo departamento municipal manifiesta en otro informe que se debe iniciar un expediente de reintegro del sueldo de la concejal puesto que «la designación de dedicación fue asignada al grupo al cual ahora no pertenece». Se incidió en lo mismo en un informe del 25 de octubre de 2017 también por Intervención y el 6 de noviembre en el que se manifiesta que a entender de ese área «el derecho a la percepción de dicha resolución cesó en fecha 30 de junio, por lo que se deberá iniciar un expediente de reintegro, siendo que la designación de la dedicación fue asignada al grupo municipal al cual ahora no pertenece. No procede que se continúe con esta situación de hecho por falta de pronunciamiento de los órganos competentes».

La fiscalía indica también que el alcalde, Juan Antonio Sagredo, «acordó a sabiendas» una resolución de alcaldía el 3 de noviembre de 2017 en la que mantenía el sueldo de la concejal tránsfuga y los mismos derechos políticos de los que disfrutaba antes de abandonar el PP.

Otro informe posterior, de la Secretaría y del Oficial Mayor, indicaba que la asignación que se le daba a la edil Salvador «es una nueva dedicación, distinta de la que ostentaba bajo la órbita del grupo municipal popular».

En otro estudio jurídico de Secretaría pedido por la fiscalía se indica también el 7 de diciembre pasado que «con ocasión del pase de la concejal a la situación de no adscrita debió perder la dedicación exclusiva con la que contaba», puesto que se le concedió al grupo popular. También incide en que el decreto de alcaldía que le mantiene el sueldo a la concejal «es una nueva dedicación» por «tareas cuyo desempeño se le atribuye ahora». De ahí que pida la apertura de diligencias previas al juzgado.

Desde el PSPV aseguraron que se trata de «un lío del PP en descomposición que trasladan al gobierno de Paterna» pues de los seis concejales elegidos sólo conservan dos. Entienden que «a la concejal no adscrita no se le ha beneficiado», por lo que no se incumple la ley y aseguran que «a día de hoy sólo hay una petición de la fiscalía ante una denuncia anónima que curiosamente destapa el PP».