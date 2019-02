La fiscalía dice que no es delito guardar silencio en una comisión de investigación El ministerio público de Madrid respalda a una exempleada de Crespo Gomar que se negó a responder en el Senado a las preguntas del PP S. P. Viernes, 8 febrero 2019, 01:15

valencia/madrid. La socialista Etelvina Andreu alegó el pasado miércoles que no declararía nada en la comisión de investigación de Les Corts sobre la financiación del PSPV por consejo de su abogado. Los diputados respetaron la posición de Andreu, pero fue una situación incómoda. La Fiscalía de Madrid acaba de dar la razón a aquellos que callan ante las comisiones parlamentarias de asuntos judicializados.

Este criterio de la fiscalía supondrá rebajar en mucho la capacidad de las investigaciones que se impulsan desde los hemiciclos. Les Corts, concretamente se ha saturado durante la actual legislatura de este tipo de iniciativas, algunas de ellas de resultado más que dudoso por el sesgo partidista que suelen registrarse en este tipo de iniciativas, desde su calendario de comparecientes a las conclusiones, dictámenes que coinciden prácticamente punto por punto con las razones que los partidos alegan para impulsar esas comisiones.

En un escrito remitido al Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Superior de Madrid explica que es obligado comparecer ante una comisión pero que prima el derecho constitucional a guardar silencio acerca de cuestiones «que puedan perjudicar la situación jurídica del compareciente», por delante del derecho de las Cámaras a obtener información, a controlar o a investigar. Así respondió la Fiscal Jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a las dudas que le planteó la Mesa del Senado a petición del PP tras haberse negado a responder a las preguntas en esa comisión Lucía Pascual, una ex empleada de Crespo Gomar, llamada a declarar por un supuesto caso de financiación ilegal en Benidorm.

«No voy a contestarle», fue la respuesta de la compareciente a las sucesivas preguntas de Luis Aznar, portavoz del PP en la Comisión, alegando que era el consejo de su abogado porque iba a ser llamada a declarar en el procedimiento judicial abierto y podía verse perjudicada.

Enfadado con la situación, el PP reclamó a la Mesa del Senado que presentara un escrito ante la Fiscalía para aclarar lo ocurrido y por si cabía denunciar a la compareciente. El Ministerio Público ha respondido que los hechos no constituyen delito y ha archivado las diligencias.

La fiscalía explica que existe un derecho constitucional de las Cámaras a obtener documentación e información para llevar a cabo su labor de control al Ejecutivo o de investigación. Pueden para ello constituir comisiones de investigación ante las que es obligado comparecer si se es citado y que de no hacerlo, está prevista una sanción penal. En este contexto, hay un «deber de declarar», aunque no existe ninguna norma «que imponga específicamente» ese deber ni ninguna que sancione no hacerlo. Al mismo tiempo, está protegido también el derecho constitucional a guardar silencio, «ya sea por verse afectado por el secreto profesional ya sea por ser perjudicial a los interese de la que declara».

De esta forma, se puede plantear «una colisión» entre un derecho y otro: el de las Cámaras a obtener información y el del compareciente a guardar silencio. La Fiscalía de Madrid se explica que «parece evidente» que hay unos límites al deber de declarar.