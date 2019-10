El fiscal retira la acusación contra las exalcaldesas de Benirredrà Parra Mateu. / d. torres El ministerio público entiende que los contratos que se investigaban se llevaron a cabo y están dentro de la legalidad ÓSCAR DE LA DUEÑA Sábado, 19 octubre 2019, 01:12

gandia. La fiscal que había acusado a las exalcaldesas de Benirredrà Loles Cardona y Cristina Gutiérrez por los supuestos delitos de prevaricación y malversación ha retirado los cargos contras las exediles en el último día de juicio, al no quedar acreditado ninguno de los supuestos delitos que se les achacaban. El ministerio público elevó una acusación por estos ilícitos contra las que fueran primeras ediles, una del PSPV y otra del Partido Popular. Durante los días de juicio, que han tenido lugar esta semana, ha quedado demostrado que los hechos que se imputaban a Cardona y Gutiérrez no revestían delito alguno y que no estaban relacionadas con trama alguna.

De hecho, el escrito redactado ayer mismo por la fiscal refleja que se retiran los cargos al quedar probado que los contratos que se investigaban «eran legales y se realizaron» dentro de la normalidad.

La corporación de Benirredrà contrató con una empresa que venía avalada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para realizar estudios de contabilidad que eran necesarios en los años de Gutiérrez y Cardona, la misma legislatura. Por el momento, siguen acusadas otras personas vinculadas a la causa a la espera de que finalice el juicio y el magistrado dicte sentencia.

Otros alcaldes y alcaldesas de la Safor y otras comarcas valencianas también estuvieron dentro del proceso pero fueron absueltos al demostrarse que las contrataciones fueron legales y no hubo trama alguna. El proceso arrancó al investigarse a una mercantil que contrató con múltiples ayuntamientos valencianos.

Cardona y Gutiérrez afrontaban seis años de cárcel por ser partícipes de lo que se ha bautizado como la trama de las asesorías. La red, encabezada por el exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, Sancho Sempere, y por el entonces funcionario del Consorcio de Museos, Rafael Parra Mateu, se dedicaba a facturar en diferentes municipios por informes jurídicos de escaso valor o simplemente innecesarios. El empleado público, el único de los dos responsables acusados en este procedimiento, ya arrastra una condena de seis años de cárcel por otra pieza judicial derivada de esta macrocausa. El fallo no es firme.

Durante el juicio, Parra Mateu indicó que fue una de las alcaldesas quien le llamó para que hiciera una serie de trabajos para «recuperar la contabilidad de 2007». «Tenían una deuda muy alta», precisó. Explicó que se encargaba de otras cuestiones cómo tratar con bancos y acreedores. El municipio facturó más de 100.000 euros a la empresa controlada por familiares del funcionario.