El fiscal defiende que no hay discriminación en las bolsas de trabajo de À Punt S. P. VALENCIA. Martes, 23 julio 2019, 23:57

La Audiencia Nacional celebró ayer el juicio por el baremo de las bolsas de trabajo de À Punt tras la demanda presentada conjuntamente por la Unió de Periodistes y la Associació de la Premsa d'Alacant tras la decisión de un juzgado de Valencia de declararse incompetente. En la vista , según fuentes vinculadas a la denuncia, el fiscal presentó un alegato en el que se alineó con la posición de la Abogacía de la Generalitat, que defiende que no se produjo discriminación en las reservas para el empleo en la nueva televisión pública valenciana.

La abogada de la UP defendió la situación de «discriminación» creada por el baremo de la bolsa hacia aquellos que en su momento no trabajaron en RTVV. El nuevo fiscal, según fuentes de la Unió (que recuerdan que se ha modificado el criterio del Ministerio Público), pidió la desestimación de la denuncia presentada por la UP considerando que no hay irregularidad en la diferente puntuación entre los ex trebajadores de RTVV y el resto de candidatos.