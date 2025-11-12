García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»

«No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación, a un bulo porque se estaba cuestionando muy gravemente la honorabilidad de la Fiscalía. Colocamos ... los correos solo después de que estos hubieran sido revelados a la opinión pública. En esta causa hay una actuación desleal no con el acusado, sino con el tribunal».

Despojado de su toga de fiscal general para presentarse ante la sala de siete magistrados como un ciudadano particular, Álvaro García Ortiz ha defendido este miércoles su inocencia y ha negado haber cometido un delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones le reclaman entre cuatro y seis años de prisión, doce de inhabilitación y más de 400.000 euros de multa. La suya fue una declaración que quedará marcada en letras rojas en el Supremo, al ser el primer jefe del Ministerio Público en activo, cabeza visible de los 2.800 fiscales de la carrera, en ser juzgado por la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, dada su condición de aforado.

La puesta en escena de su alegato de defensa, que se extendió durante una hora y cuarto, fue muy particular. Se trató de una exposición a su medida, una suerte de monólogo sin interrupciones. Para ello, anunció de forma previa que no contestaría a las acusaciones, encabezadas por el abogado del querellante Alberto González Amador y el resto de integrantes de la acción popular: el pseudosindicato Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid o la asociación de fiscales APIF, muy beligerante con el acusado en todo el procedimiento.

Tras este primer gran titular, sin solución de continuidad, García Ortiz se puso en manos de la represente de la Fiscalía, que no acusa en la causa, y de la Abogacía del Estado, que ejerce su protección legal desde su imputación en el Supremo en octubre de 2024. A la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, su número dos en la estructura jerarquizada de la institución, le respondió con un «no» a la pregunta concreta de si filtró los correos de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y con un «sí» a si se ratificaba en su declaración en fase de instrucción.

Tras ello, el fiscal general entró de lleno en materia. Su abogado Ignacio Ocio cogió la batuta del interrogatorio ante la mirada fija de los siete magistrados de la sala, con una Susana Polo, ponente de la sentencia que decidirá la suerte del procesado, tomando incesantes notas en un cuaderno. El integrante de los servicios jurídicos del Estado se convirtió entonces en una mera comparsa al servicio del director de orquesta. García Ortiz quería contar su relato de forma cronológica; esforzarse en puntualizar cada detalle de una presunta filtración que se pudo cometer en un lapso de dos horas: entre las 21:30 y las 23:30 del 13 de marzo de 2024, según el auto de procesamiento. Y a cada introducción del abogado, éste intervino con exposiciones larguísimas.

«Invertimos el foco»

Así, destacó que movilizó a sus subordinados para anular el «intento de intoxicación» del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Un actor central en esta causa quien ese mismo día escribió en redes sociales un «bulo» sobre la respuesta de la Fiscalía a la ruptura del acuerdo de conformidad que negociaba sobre González Amador y sus dos delitos fiscales. «Lanzaron la idea de que hay un señuelo de la Fiscalía para que pique González Amador ante una actuación torticera nuestra», explicó García Ortiz.

El fiscal general reconoció que desde el 7 de marzo anterior ya había pedido una «dación de cuentas» (petición obligatoria de información a sus fiscales) para seguir el asunto visto la relevancia pública de Alberto González Amador, del que ya se conocía su relación con la presidenta madrileña. «El día 13 de marzo, recuerdo cómo hay unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en las que se repite el cuestionamiento de las fuerzas del Estado, en las que asegura que su pareja está siendo objeto de una persecución. El panorama es que quienes parecen culpables y perseguidores éramos nosotros, por lo que invertimos un poco el foco», comentó.

Movilizó entonces a las jefas de la Fiscalía en Madrid, Pilar Rodríguez y Almudena Lastra, para recopilar la información de la negociación y reaccionar con esa nota de prensa publicada el 14 de marzo, que el mismo Supremo sacó del procedimiento, centrándose solo en la revelación de un correo de 2 de febrero de 2024 en el marco de ese diálogo abierto con la defensa de González Amador.

A partir de ahí, García Ortiz se centró en desmontar el testimonio en el juicio de Lastra, la fiscal superior de Madrid que le ha incriminado: «Hablamos por teléfono. Estaba alterada y me dice que Miguel Ángel Rodríguez está distribuyendo unos whatsapps en los que aseguran que la Fiscalía ha ofrecido un pacto y que este ha sido retirado por órdenes de arriba. Le da credibilidad a que este bulo es importante. Luego me manda la noticia de El Mundo, haciéndose eco de esa negociación (según la versión de Rodríguez). Es el detonante de que algo está empezando a ocurrir», detalló.

De forma posterior, prosiguió, «acordamos hacer una nota de prensa y demando para saber qué está pasando», ha relatado García Ortiz, que negó haber hablado aquella noche con el periodista de la Cadena Ser que primero publicó un entrecomillado del correo filtrado. «No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco y menos en esa noche en la que estamos manejando una situación en la que hay muchas derivas», aseguró.