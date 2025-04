«No estamos para fiestas», advierte el PP para explicar que Vox suprima el Día de Les Corts

Les Corts no conmemorará el Dia de Les Corts, el 25 de abril, efeméride de la Batalla de Almansa, que desencadenó la pérdida de los ... fueros valencianos. La presidenta del parlamento valenciano, la voxista Llanos Massó, propuso este martes en la Mesa de Les Corts, que controla el PP, suprimir los actos vinculados con esa jornada. A los populares y los nacionalistas de Compromís no se pronunciaron, y tampoco lo hicieron posteriormente, tras la Junta de Síndics. Sin embargo, este miércoles, el portavoz de la coalición, Joan Baldoví, ha considerado la media como «grave», mientras que para los socialistas es una muestra de que «nos gobiernan los franquistas», según ha indicado la secretaria general del PSPV, Diana Morant.

«Lo comunicó la presidenta en la Mesa. Se ha decidido que debido a la polarización política actual, la crispación, y sobre todo el drama de la dana, no es momento de celebrar nada. Es más, el deber de Les Corts es contribuir a rebajar la tensión actual. Lo que se hará será leer un discurso institucional en el pleno del 15 de mayo. En un principio, no se plantea otra alternativa«, han informado fuentes de Presidencia de Les Corts.

«Me parece una nueva imposición de Vox y me parece que nos gobiernan los franquistas», ha señalado Diana Morant. Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que la posición a favor de los populares frente a la propuesta de Massó se debe a que «no estamos para fiestas».

El síndic del PP explica que este martes «no hubo objeción ninguna por parte de ninguno de los miembros de la Mesa, de la de Compromís tampoco», en referencia a la secretaria segunda, la nacionalista Maria Josep Amigó.

«Lo que está claro es que no estamos para fiestas, y que no estamos para celebraciones, y yo no lo veo tan trascendente, el hecho en sí. Yo, para mí, creo que lo más importante de poner en valor el Día de las Cortes es poner en valor el diálogo, poner en valor los pactos, poner en valor los acuerdos. Y eso tiene mucho que aprender Compromís y el PSOE, que no quieren renovar órganos estatutarios, que no quieren sentarse a hablar de negociación de los presupuestos, ni afrontar ninguna de las cosas que sí que la sociedad nos pide todos los días, que tengamos capacidad de acuerdos y capacidad de diálogo. La mejor forma de celebrar el Día de las Cortes es demostrando lo que nos pide que hagamos la sociedad valenciana, que es buscar acuerdos y buscar el diálogo», ha explicado Pérez Llorca.